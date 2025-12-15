Avengers: Doomsday, la prima anticipazione trapelata on line: un atteso ritorno

Alla fine non c’è voluto molto. Nella loro saggezza, Disney e Marvel Studios hanno deciso di non pubblicare ufficialmente il teaser trailer di Avengers: Doomsday. Il piano è invece quello di attirare i fan dell’MCU al cinema, con quattro anticipazioni che, a quanto pare, debutteranno nell’arco di quattro settimane, in esclusiva prima di Avatar: Fuoco e Cenere.

Anche se potremmo ancora ottenere una versione HD prima della fine della settimana, non sembra molto probabile. Ora, un “camrip” a bassa risoluzione è comparso online, rivelando il primo dei teaser – incentrato sullo Steve Rogers di Chris Evans – nella sua interezza.

È interessante notare che il conto alla rovescia di cui abbiamo sentito tanto parlare termina tra 100 giorni, il 26 marzo 2026. Esattamente un anno dopo la rivelazione del cast di quattro ore, il che suggerisce che potremmo vederne un altro con il resto dei personaggi “a sorpresa” del cast.

Il ritorno di Evans nei panni di Capitan America è stato a lungo sospettato ed è ovviamente di portata epocale. È un peccato che lo stiamo scoprendo in questo modo, ma questo teaser è decisamente non convenzionale e un modo interessante per confermare che l’amato veterano dell’MCU sarà costretto a riunirsi ancora una volta al fianco degli Avengers, questa volta per combattere il Dottor Destino.

Steve ha avuto il suo lieto fine in Avengers: Endgame del 2019, quando è tornato indietro nel tempo per riunirsi a Peggy Carter. Da allora hanno chiaramente avuto un figlio, ma se le azioni di Cap hanno davvero condannato il Multiverso (questa è l’ultima voce di corridoio), la sua felicità sarà probabilmente di breve durata.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).