Mark Hamill rivela la sua citazione preferita di Star Wars

Dopo 48 anni di Star Wars, Mark Hamill rivela la sua battuta preferita della saga. Hamill ha interpretato Luke Skywalker per la prima volta nel film originale di Star Wars (ora sottotitolato Una nuova speranza) nel 1977. Ha ripreso il ruolo in L’Impero colpisce ancora (1980), Il ritorno dello Jedi (1983), Il risveglio della Forza (2015), Gli ultimi Jedi (2017) e L’ascesa di Skywalker (2019).

In un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant per The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, a Hamill è stato chiesto quale fosse la battuta più iconica pronunciata da uno dei personaggi che ha interpretato nel corso degli anni, o quella che i fan gli citano più spesso.

Ha rivelato che la sua preferita è “Ho un brutto presentimento”. Questo non solo perché Luke la pronuncia in Una nuova speranza, ma anche perché in ogni film di Star Wars c’è una variante di questa citazione. Ecco la risposta di Hamill: “La mia preferita tra i film spaziali era “Ho un brutto presentimento”. E l’hanno assegnata a un personaggio in ogni film: l’ha detta qualcun altro!

Hamill è stato il primo a pronunciare la frase mentre lui e i compagni di viaggio a bordo del Millennium Falcon si avvicinavano alla Morte Nera in Una nuova speranza. Anche Han Solo (Harrison Ford) la pronuncia quando rimane intrappolato nel compattatore di rifiuti della Morte Nera. È diventata una tradizione con Leia Organa (Carrie Fisher) in L’Impero colpisce ancora e C-3PO (Anthony Daniels) e Han in Il ritorno dello Jedi.