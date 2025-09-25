The Walking Dead: Dead City – stagione 3: la star di Westworld nel ruolo principale

The Walking Dead: Dead City – stagione 3 ha scritturato una star di Westworld per un ruolo importante, mentre continuano le riprese del prossimo capitolo del viaggio di Maggie e Negan. Dead City – stagione 3 è attualmente in produzione in Massachusetts, dove le riprese sono iniziate all’inizio di settembre. La storia seguirà Maggie e Negan all’indomani delle tragedie della stagione 2.

Ora, secondo Deadline, l’attore Jimmi Simpson si unirà al cast della terza stagione di The Walking Dead: Dead City in un ruolo da protagonista. Simpson interpreterà Dillard, ma i dettagli sul personaggio sono ancora segreti. Reciterà al fianco di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, anche se non è chiaro quanto sarà importante il suo personaggio per la storia di Maggie e Negan.

Cosa significa l’ingresso di Simpson nella terza stagione di Dead City per lo spin-off di The Walking Dead

Simpson è noto soprattutto per aver interpretato William nel cast di Westworld, essendo stato un personaggio fisso della prima stagione della serie fantascientifica. Da allora, ha continuato a interpretare personaggi come James Walton negli episodi USS Callister di Black Mirror e Ryan Holder nella serie fantascientifica Dark Matter di Apple TV+. Il suo talento lo rende un’aggiunta di grande peso al cast di Dead City.

Ad unirsi al cast di Dead City stagione 3 ci sarà anche Aimee Garcia nel ruolo di Renata, un altro personaggio fisso della serie e leader all’interno di New York City. La coppia sullo schermo non è l’unica novità di questa stagione: anche lo sceneggiatore di The Walking Dead, Seth Hoffman, assumerà il ruolo di showrunner. Sembra che grandi cambiamenti stiano avvenendo nella Manhattan post-apocalittica.

Per quanto riguarda il personaggio di Simpson, Dillard, non si sa ancora come si inserirà nella trama. La terza stagione riprende dopo la fine della seconda stagione di Dead City, con Maggie e Negan che cercano di formare una propria comunità nel caos della città. Ciò comporterà minacce da tutte le parti, dalla Dama alla Federazione di New Babylon.