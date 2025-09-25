HomeSerie TvNews

Tracker – Stagione 3: Trailer Jensen Ackles e Justin Hartley tornano insieme per un’azione esplosiva

Tracker serie tv

Un nuovo trailer della terza stagione di Tracker rivela che Jensen Ackles si riunirà con Justin Hartley per un’azione esplosiva nel prossimo capitolo del dramma d’azione. La terza stagione di Tracker vedrà Colter Shaw, interpretato da Hartley, continuare a cercare e salvare persone scomparse con la sua squadra. Ciò include casi settimanali insieme a una trama più ampia incentrata su di lui e la sua famiglia.

Ora, la CBS ha pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di Tracker, che anticipa le nuove pericolose missioni di Hartley mentre Ackles torna per un ritorno ricco di azione. Il trailer mostra Colter che insegue qualcuno nel bosco, chiedendo informazioni, e suo fratello Russell, interpretato da Ackles, che lo sostiene durante una rissa in un bar. Guarda il nuovo trailer della terza stagione qui sotto:

Cosa dice il trailer della terza stagione di Tracker sul ritorno della serie

Sebbene non sia mostrato nel trailer, la terza stagione seguirà alcune importanti rivelazioni familiari per Colter quando gli episodi riprenderanno. La seconda stagione di Tracker si è conclusa con la rivelazione che Otto Waldron ha ucciso il padre di Colter e Russell, Ashton, quando erano più giovani. Il protagonista ha anche scoperto che sua madre, Dove, potrebbe aver chiesto a Otto di farlo.

La svolta degli eventi deve ancora essere approfondita, e la terza stagione sarà il momento perfetto per svelare ulteriori dettagli sulla cospirazione che circonda la morte di Ashton. In passato questo aveva causato una frattura tra Colter e Russell, con quest’ultimo che incolpava il fratello. Ora, i due personaggi di Tracker hanno fatto pace e lavoreranno ancora una volta insieme.

Per quanto riguarda i casi che Colter dovrà affrontare, sembrano essere quelli standard, con molti eventi ricchi di azione. Non tutto sarà facile, come sempre quando si presentano nuovi casi. Tuttavia, questa volta sarà più difficile, poiché Velma di Abby McEnany e Bobby di Eric Graise non torneranno nella terza stagione.

