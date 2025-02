The White Lotus 4 si farà, la serie è stata rinnovata dalla HBO prima della première della stagione 3

The White Lotus 4 ha ricevuto il via libera molto prima della prima della stagione 3. Con un cast di stelle, la serie di commedie dark di Mike White vede i ricchi ospiti del resort titolare affrontare tentazioni, verità e colpi di scena durante le loro vacanze. Dopo aver trascorso le prime due stagioni nelle filiali Hawaii e Sicilia della catena, The White Lotus stagione 3 esplorerà un cast completamente nuovo di personaggi in vacanza nel resort thailandese.

Anche se il pubblico non ha ancora visto il resort in Thailandia, il ritorno della serie di White è già confermato. HBO ha annunciato che The White Lotus 4 ha ricevuto il via libera prima della premiere della stagione 3 il 16 febbraio. Mentre HBO ha confermato il futuro della serie oltre il 2025, ulteriori dettagli come il cast, l’ambientazione e la finestra di uscita non sono stati rivelati al momento.

Cosa significa il rinnovo della stagione 4 di The White Lotus per la stagione 3

I creativi chiave sono ansiosi di condividere altre storie dai resort

Il rinnovo anticipato della quarta stagione di The White Lotus da parte di HBO è un promettente spettacolo per i fan in attesa della premiere della terza stagione. Non solo dimostra che White ha altre storie da raccontare nel mondo che ha creato, ma dimostra anche che HBO continua a credere nel suo lavoro e nella qualità della prossima stagione. Resta da vedere, tuttavia, se il successo della terza stagione tra il pubblico ne determinerà il futuro anche oltre la quarta stagione.

La terza stagione di The White Lotus è destinata a essere la più grande stagione dell’acclamata serie HBO, con diversi attori famosi aggiunti al suo cast.

Inoltre, i volti e la location della quarta stagione sono ancora un mistero. Ogni stagione ha offerto un nuovo ambiente e un nuovo cast, con l’eccezione di Tanya McQuoid, ospite di Jennifer Coolidge nelle stagioni 1 e 2, e Belinda Lindsey, direttrice della spa di Natasha Rothwell nelle stagioni 1 e 3. Pertanto, è probabile che verranno rivelati pochi dettagli fino a dopo la conclusione della terza stagione di The White Lotus, per mantenere l’attenzione sui nuovi episodi. Potrebbero esserci alcuni indizi nella prossima stagione, magari attraverso una menzione delle altre sedi internazionali del White Lotus.