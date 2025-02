Captain America: Brave New World supera le previsioni al debutto, 192 milioni di dollari in tutto il mondo

Nonostante le recensioni non entusiaste della critica (51% su Rotten Tomatoes) e un B- CinemaScore da parte degli spettatori, Captain America: Brave New World sta superando le aspettative al botteghino. Secondo Deadline, il film ha avuto un andamento migliore del previsto sabato con 27,5 milioni di dollari. Sia la Disney che gli studi rivali prevedono un weekend di apertura di quattro giorni da 100 milioni di dollari e un debutto globale da 192,4 milioni di dollari (un paio di milioni in più rispetto alle prime stime).

La Disney ha ceduto il passo nel Regno Unito, dove Brave New World è stato sonoramente battuto da Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo. L’ultimo titolo dei Marvel Studios è uscito mercoledì in diversi paesi, ma il Regno Unito non era uno di questi, privandolo della possibilità di anticipare l’ultima puntata di quel classico franchise di commedie romantiche.

Si tratta comunque di un impressionante successo globale, ovviamente, e tornando in Nord America, Captain America: Brave New World punta a un incasso di 88,5 milioni di dollari in tre giorni.

Il film ha incassato il quarto più grande weekend del Presidents’ Day di tutti i tempi dietro Black Panther (242 milioni di dollari), Deadpool (152 milioni di dollari) e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (120 milioni di dollari). Sebbene non sia stato un successo della critica, Brave New World è il 35° film MCU consecutivo ad aprire al primo posto a livello nazionale.

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 12 febbraio.