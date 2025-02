Dune 3 inizierà le riprese un anno prima del previsto

Secondo quanto riferito, il regista Denis Villeneuve inizierà le riprese di Dune 3 un anno prima del previsto, portando l’attesissima trilogia nelle sale cinematografiche più velocemente di quanto inizialmente previsto. L’enorme successo di Dune: Parte Seconda ha reso più facile per Villeneuve convincere la Warner Bros. a realizzare un terzo film, poiché il regista cerca di completare la storia di Paul Atreides con un adattamento di Dune Messiah di Frank Herbert, il secondo libro della leggendaria serie di fantascienza dell’autore.

Le riprese dell’epico Dune: Parte tre dovevano iniziare nell’estate del 2026, ma secondo un nuovo rapporto di Baz Bamigboye di Deadline, Villeneuve sta ora pianificando di iniziare a girare il sequel nel giugno 2025. Nulla è stato confermato al momento, ma in precedenza era stato riportato che l’uscita del prossimo film di Villeneuve era prevista per il 18 dicembre 2026, e si ipotizzava che questo prossimo film sarebbe stato Dune 3, e non uno degli altri tre progetti a cui il regista è legato.

Cosa significa questo per Dune 3

Le riprese devono iniziare quest’anno per rispettare la data di uscita prevista

L’estate del 2026 non è mai stata una finestra realistica per l’inizio delle riprese di Dune: Parte terza, se Villeneuve intende davvero finire il film in tempo per l’uscita il 18 dicembre 2026. Iniziare le riprese a giugno di quest’anno rende la data di uscita un obiettivo più raggiungibile, dato il lungo processo di post-produzione e montaggio necessario per un film di queste dimensioni.

Villeneuve afferma che Dune: Parte terza sarà il suo ultimo film di Dune, ma spera che altri si assumano il compito di adattare altri libri della serie di Herbert.

Lo stesso Villeneuve ha recentemente ipotizzato a Deadline che le riprese di Dune 3 sarebbero iniziate nel 2026, ma ha anche indicato che il lavoro stava procedendo rapidamente e che avrebbe potuto “tornare dietro la macchina da presa più velocemente di quanto pensi”. Il regista ha anche avvertito che “questi film richiedono molto tempo per essere realizzati, quindi è meglio non dire ad alta voce quando potrei girare”. Villeneuve ha anche detto di non voler affrettare il processo, quindi si può presumere che non stia accelerando Dune: Parte tre su sollecitazione dello studio, ma che sia pronto a partire nella sua mente.