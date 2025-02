The White Lotus – Stagione 3: recensione della serie di Mark White

Ogni stagione di The White Lotus segna un’espansione di ambizione e portata. La prima stagione, concepita come un progetto di emergenza nell’era COVID e girata alle Hawaii, si è trasformata in un fenomeno culturale. La seconda ha ampliato l’orizzonte narrativo di quello che è poi diventato un franchise sbarcando in Sicilia, esplorando temi di sesso e potere. Con la terza stagione, The White Lotus alza ulteriormente il livello, sia in termini geografici che concettuali, e spinge la narrazione verso un territorio meno immediato ma altrettanto intrigante: la spiritualità.

The White Lotus 3 vola in Thailandia

Girata in gran parte sull’isola thailandese di Koh Samui, con escursioni spettacolari a Bangkok e in ambienti lussuosi come yacht e discoteche, questa stagione si presenta come la più grandiosa di sempre. Con otto episodi, è anche la più lunga, confermando l’evoluzione della serie e l’intenzione, motivata anche dal suo successo, di ampliare le sue ambizioni. Tuttavia, mentre la prima stagione affrontava le dinamiche di classe e la seconda il sesso come strumento di potere, la terza sceglie un tema meno immediatamente scandaloso: la ricerca di senso. Il lusso sfrenato a cui The White Lotus ci ha abituati fa da sfondo a una riflessione più introspettiva, mentre i protagonisti esplorano concetti come il distacco dal desiderio e la comprensione della propria sofferenza e, più generalmente, fanno i conti con se stessi rispetto a quale momento della loro vita stanno vivendo.

Come da tradizione, la stagione si apre con un mistero: un cadavere non identificato viene ritrovato nella proprietà, mentre un ospite prega per la sicurezza di una persona cara davanti a una statua del Buddha. Mike White costruisce la tensione con la consueta maestria, facendo gravare una costante minaccia sullo sviluppo degli eventi. L’espansione del cast e il maggior numero di episodi, tuttavia, rendono l’avvio più diluito rispetto alle stagioni precedenti, richiedendo pazienza da parte dello spettatore.

I misteri di The White Lotus

Il nuovo gruppo di ospiti è composto da tre gruppi principali. Una famiglia del sud degli Stati Uniti, guidata da Jason Isaacs e Parker Posey, si ritrova a seguire la figlia (Sarah Catherine Hook) in un percorso di meditazione, accompagnata dai fratelli (Patrick Schwarzenegger e Sam Nivola). Poi c’è un trio di amiche di lunga data (Michelle Monaghan, Carrie Coon e Leslie Bibb) in viaggio per ritrovare il legame perduto, e infine un uomo tormentato (Walton Goggins) che tratta con disprezzo la sua giovane e devota fidanzata (Aimee Lou Wood). Come sempre, dietro la facciata scintillante di ospiti benestanti si celano segreti, rancori e tensioni che esploderanno nel corso della stagione.

Anche il personale dell’hotel ha una caratterizzazione interessante e differente rispetto al passato. Il direttore generale, Fabian (Christian Friedel), è un personaggio più sfumato e meno centrale rispetto ai suoi predecessori. Spiccano invece la carismatica Sritala (Lek Patravadi), ex attrice divenuta guru del benessere, e il magnetico Valentin (Arnas Fedaravičius), un “guaritore energetico” che entra nelle dinamiche del trio di amiche. Ritroviamo anche Belinda (Natasha Rothwell), la massaggiatrice tradita da Tanya nella prima stagione, ora in Thailandia per un programma di scambio che la mette a confronto con il personale locale. Il suo ritorno serve a creare un gancio con la prima stagione, così come la presenza della stessa Tanya aveva svolto lo stesso ruolo tra il primo e il secondo ciclo. Nella terza stagione Tanya è assente, ma si scoprirà presto che è un’assenza giustificata e che ha degli strascichi.

Tempi più lunghi

Rispetto alle precedenti stagioni, la terza fatica di The White Lotus richiede più tempo per ingranare. White sembra ora più consapevole del successo della serie e si prende la libertà di costruire la narrazione con maggiore lentezza, introducendo gradualmente i conflitti e le tematiche centrali. Alcuni personaggi hanno una resa meno immediata: Posey, ad esempio, spinge la sua interpretazione verso un registro sopra le righe, mentre Goggins sorprende con un ruolo più cupo e tormentato del solito. Tuttavia, una volta che la storia prende slancio, la serie ritrova il suo ritmo avvincente, portando lo spettatore in un vortice di eventi imprevedibili, ma soprattutto replica con grande efficacia quella costruzione costante della tensione che sembra portare tutti i personaggi a un inevitabile punto di rottura, spingendoli sempre di più sul proverbiale “orlo di una crisi di nervi”.

Uno dei punti di forza di questa stagione è il modo in cui riesce a riflettere sulla Thailandia come destinazione turistica, andando oltre la semplice esotizzazione. Il confronto tra la ricca clientela occidentale e il personale locale è più accentuato rispetto al passato, e White si diverte a sottolineare le contraddizioni del turismo di lusso in un paese con una storia complessa. E questo elemento viene fuori ancora meglio quando si confronta questo ritratto delle contraddizioni della Thailandia con l’affresco da cartolina ricco di cliché che l’autore aveva invece riservato alla Sicilia nella fastidiosa stagione due. Un episodio che segue una notte di follia a Bangkok è tra i momenti più riusciti della stagione, ricordando al pubblico quanto The White Lotus sappia mescolare satira e dramma in modo magistrale.

Un finale enigmatico

Come sempre, il finale sarà il vero banco di prova per valutare il significato complessivo della stagione. White ha dimostrato di saper costruire climax sorprendenti e di usare la morte e il dramma in senso ampio come strumento per rivelare il cuore tematico della storia. Se le precedenti stagioni hanno messo in evidenza le disuguaglianze economiche e il cinismo delle relazioni umane, la terza stagione si muove su un terreno più spirituale e meno tangibile. Il rischio è che questa svolta possa sembrare meno incisiva rispetto al passato, ma White è troppo abile per lasciare che la narrazione perda il suo mordente.

La terza stagione di The White Lotus è un’opera ampia, ambiziosa e riflessiva, che chiede allo spettatore di concederle il tempo necessario per svelare le sue carte. Forse meno immediata e provocatoria delle precedenti, ma comunque capace di affascinare con la sua satira sociale tagliente e il suo cast impeccabile (su tutti splende Jason Isaacs). Se l’obiettivo era espandere ulteriormente l’universo narrativo della serie, possiamo dire che la missione è riuscita.