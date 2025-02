The White Lotus – Stagione 3: cast e guida ai personaggi

Il cast della terza stagione di The White Lotus includerà sei nuovi personaggi e almeno uno confermato dalla prima stagione. La produzione dell’acclamata serie HBO inizierà in Thailandia nel febbraio 2024 e l’uscita è prevista per il 2025. Le location specifiche delle riprese includono Bangkok, Koh Samui e Phuket, tutte importanti località turistiche della Thailandia. Partendo dalle location della prima stagione alle Hawaii e della seconda stagione in Sicilia, The White Lotus – stagione 3 (la nostra recensione) è destinata a essere la più grande stagione della celebre serie.

Essendo una serie antologica, ogni stagione di The White Lotus presenta un cast per lo più nuovo con pochi, o anche solo uno, membri del cast che ritornano. Dopo l’inaspettato destino dell’iconico personaggio di Jennifer Coolidge, Tanya McQuoid, alla fine della seconda stagione, c’era incertezza sul fatto che il personaggio preferito dai fan sarebbe tornato per la terza stagione in Thailandia. Anche se il creatore Mike White non sorprenderà i fan con una resurrezione di Tanya, la terza stagione di The White Lotus ha già diversi nuovi membri del cast eccezionali per cui entusiasmarsi. Secondo Deadline, tra gli ospiti dell’hotel ci saranno “un patriarca, una dirigente d’azienda, un’attrice, un paio di madri, tra cui una moglie di un country club, un disadattato e uno yogi”.

Leslie Bibb

Attrice: Leslie Bibb, 49 anni, è un’attrice e modella americana nota soprattutto per il ruolo di Christine Everhart in Iron Man e Iron Man 2. Bibb è nata a Bismarck, nel Nord Dakota, è cresciuta a Lovingston, nella contea di Nelson, in Virginia, e ha avuto la sua grande occasione come modella durante un concorso nazionale organizzato da The Oprah Winfrey Show nel 1990, all’età di 16 anni. Bibb ha fatto il suo debutto televisivo nel 1996, apparendo in episodi di Pacific Blue e di Home Improvement. L’attrice è sposata con il premio Oscar Sam Rockwell dal 2007.

Film e serie TV di rilievo: Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006), Iron Man (2008), Law Abiding Citizen (2009), Iron Man 2 (2010), Miss Nobody (2010), Zookeeper (2011), The Following (2013-2015), The League (2009 – 2015), The Babysitter (2017), Tag (2018).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, Bibb dovrebbe interpretare l’attrice o una delle madri.

Dom Hetrakul

Attore: Dom Hetrakul, 47 anni, è un noto attore thailandese, famoso soprattutto per il suo ruolo nel thriller d’azione del 2008 Bangkok Dangerous, con Nicolas Cage. Hetrakul ha fatto la sua comparsa in molte serie televisive e film thailandesi ed è stato anche scritturato in diversi progetti hollywoodiani legati alle arti marziali. The White Lotus stagione 3 segnerà la prima apparizione dell’attore in una serie televisiva della HBO.

Film e serie TV degni di nota: Sniper 3 (2004), Bangkok Dangerous (2008), The Marine 2 (2009), The Man with the Iron Fists 2 (2015).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, non è chiaro quale ruolo interpreterà Hetrakul.

Parker Posey

Attrice: Parker Posey, 55 anni, è un’attrice di grande esperienza che è diventata famosa negli anni ’90 grazie al suo lavoro in diverse produzioni indipendenti di rilievo. Tra i suoi primi progetti migliori ricordiamo Party Girl (1995), Kicking and Screaming (1995), The Daytrippers (1996) e Clockwatchers (1997). Posey ha recentemente recitato nel film 2023 di Ari Aster Beau Is Afraid nel ruolo di Elaine Bay e ha fatto diverse apparizioni in serie televisive di spicco come The Good Wife, Lost in Space di Netflix e The Staircase della HBO.

Film e serie TV di rilievo: Dazed and Confused (1993), Suburbia (1996), C’è posta per te (1998), Scream 3 (2000), Blade: Trinity (2004), Superman Returns (2006), Irrational Man (2015), Café Society (2016), Beau Is Afraid (2023).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, è probabile che Posey interpreti la dirigente aziendale o una delle madri.

Tayme Thapthimthong

Attore: Maethi “Tayme” Thapthimthong è un attore thailandese che ha recitato in diversi film e serie televisive thailandesi e hollywoodiane. Ha interpretato agenti di polizia in molti dei suoi progetti più importanti. Al momento non ci sono molte informazioni pubbliche disponibili sul nuovo attore della terza stagione di White Lotus, ma sembra che debutterà nella televisione americana con l’acclamata serie della HBO.

Film e serie TV degni di nota: Mechanic: Resurrection (2016), Farang (2017), Paradox (2017), Hooked (2018), Bäckström (2020), Thai Cave Rescue (2022).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, non è chiaro quale ruolo avrà Thapthimthong.

Jason Isaacs

Attore: Jason Isaacs, 60 anni, è una nuova entusiasmante aggiunta al cast della terza stagione di The White Lotus. L’attore inglese, noto soprattutto per il suo iconico ruolo di Lucius Malfoy nella serie di Harry Potter, ha recitato in più di 150 film e serie televisive nel corso della sua carriera decennale. Più recentemente ha interpretato il leggendario attore Cary Grant in Archie del 2023 e dovrebbe essere uno dei personaggi centrali, e potenzialmente antagonisti, della terza stagione di The White Lotus.

Film e serie TV degni di nota: Armageddon (1998), Il patriota (2000), Black Hawk Down (2001), Harry Potter (2001-2011), Crash (2004), Fury (2014), A Cure for Wellness (2016), La morte di Stalin (2017), Sex Education (2021).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus e all’incredibile talento di Isaacs per i personaggi antagonisti, l’attore interpreterà probabilmente il ruolo del patriarca.

Michelle Monaghan

Attore: Michelle Monaghan, 47 anni, è un’attrice americana di grande esperienza, famosa soprattutto per i suoi ruoli nella serie Mission: Impossible e nella prima stagione di True Detective della HBO. L’attrice è nata a Winthrop, Iowa, e ha debuttato in televisione nella serie Young Americans del 2000. Monaghan ha avuto la sua grande occasione recitando nella serie televisiva Boston Public nel 2002. È inoltre prevista la sua apparizione nel prossimo film slasher MaXXXine del celebre regista horror Ti West.

Film e serie TV degni di nota: The Bourne Supremacy (2004), Mr. & Mrs. Smith (2005), Kiss Kiss Bang Bang (2005), Mission: Impossible III (2006), Gone Baby Gone (2007), Source Code (2011), True Detective (2014), Patriots Day (2016), Mission: Impossible – Fallout (2018).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, Monaghan dovrebbe interpretare l’attrice o una delle madri.

Natasha Rothwell

Attrice: Natasha Rothwell è attualmente l’unico personaggio ricorrente di White Lotus che dovrebbe apparire nella terza stagione di The White Lotus. È stata sceneggiatrice e attrice dell’acclamata serie HBO Insecure, prima di apparire nella prima stagione di The White Lotus nel ruolo di Belinda, ruolo che le è valso una nomination agli Emmy. Rothwell è stata anche sceneggiatrice di Saturday Night Live nel 2014, prima che la sua carriera di attrice prendesse il volo. Recentemente ha recitato nel film di successo Wonka al fianco di Timothée Chalamet.

Film e serie TV di rilievo: Love, Simon (2018), Insecure (2016-2021), Sonic the Hedgehog (2020), The White Lotus (2021), Wish (2023), Wonka (2023).

Personaggio: Natasha Rothwell riprenderà il ruolo di Belinda nella prima stagione di The White Lotus nella terza stagione.

Carrie Coon

Attore: Carrie Coon, 43 anni, ha quasi 20 anni di esperienza come attrice professionista ed è nota soprattutto per il ruolo di Nora Durst nella serie acclamata della HBO The Leftovers. Ha interpretato in particolare Margo Dunne nel film di successo del 2014 di David Fincher Gone Girl, al fianco di Ben Affleck e Rosamund Pike. Tra i migliori film e programmi TV di Carrie Coon c’è Avengers: Infinity War, in cui ha interpretato Proxima Midnight. È apparsa anche nel film The Post del 2017 di Steven Spielberg, candidato all’Oscar.

Film e serie TV degni di nota: Fargo (2017), The Gilded Age (2022-2023), His Three Daughters (2023), Ghostbusters: Afterlife (2021), Ghostbusters: Frozen Empire (2024).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, non è chiaro quale ruolo interpreterà Carrie Coon.

Walton Goggins

Attore: Walton Goggins, 52 anni, ha recitato in alcuni dei più grandi film e serie televisive mai realizzati, tra cui The Shield (2002-2008), Justified (2010-2015), Lincoln (2012) e Django Unchained (2012). È pronto a recitare nella nuova serie di Fallout Amazon basata sul popolare videogioco che uscirà il 12 aprile 2024. Goggins ha anche ruoli da protagonista nella serie animata Amazon Invincible e nella serie comica HBO The Righteous Gemstones al fianco di Danny McBride e Adam Devine.

Film e serie TV degni di nota: The Bourne Identity (2002), Predators (2010), The Hateful Eight (2015), Vice Principals (2016-2017), Ant-Man and the Wasp (2018), Fallout (2024).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, non è chiaro quale ruolo avrà Goggins.

Aimee Lou Wood

Attore: l’attrice britannica Aimee Lou Wood, 29 anni, è stato aggiunto al cast ampliato della terza stagione di The White Lotus. Oltre ad avere 2 milioni di follower su Instagram, Wood è nota soprattutto per i suoi ruoli da protagonista nella serie Netflix Sex Education e nel film drammatico in costume Living, del 2022, in cui recita al fianco di Bill Nighy. Di madrelingua inglese, la Wood è nata a Stockport, nella Greater Manchester, e ha trascorso la sua infanzia a Bramhall prima di conseguire una laurea in recitazione presso la Royal Academy of Dramatic Art nel 2017.

Film e serie TV di rilievo: Zio Vanja (2020), The Electrical Life of Louis Wain (2021), On the Edge (2018 – 2023), Alice & Jack (2023).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, non è chiaro quale ruolo interpreterà Wood.

Sam Nivola

Attore: Sam Novila è un giovane attore emergente che negli ultimi anni è apparso in diversi film importanti, tra cui la commedia White Noise (2022) di Noam Baumbach per Netflix e il film Maestro (2023) di Bradley Cooper, candidato all’Oscar per Netflix. È apparso anche in Eileen (2023), con Anne Hathaway, Shea Whigham e Thomasin McKenzie. È pronto a comparire nella prossima serie poliziesca The Perfect Couple con Dakota Fanning e Nicole Kidman.

Film e serie TV degni di nota: Doll & Em (2013-2015), White Noise (2022), Eileen (2023), Maestro (2023).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, non è chiaro quale ruolo interpreterà Nivola.

Morgana O’Reilly

Attrice: Morgana O’Reilly, 38 anni, è un’attrice neozelandese che ha iniziato la sua carriera in produzioni teatrali. Da allora ha recitato in molti titoli importanti fuori dalla Nuova Zelanda, tra cui Mean Mums (2019-2022), The Sounds (2022), Housebound (2014) e Summer Love (2022). Ha partecipato a 194 episodi della popolare soap opera televisiva Neighbours e farà il suo debutto sulla HBO nella terza stagione di The White Lotus.

Film e serie TV di rilievo: Nothing Trivial (2011 – ), Housebound (2014), Rake (2016), Offspring (2017), Wentworth (2018), My Life Is Murder (2019 -).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, non è chiaro quale ruolo avrà O’Reilly.

Patrick Schwarzenegger

Attore: Patrick Schwarzenegger, 30 anni, è il figlio di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver. Ha fatto la sua prima apparizione cinematografica nella commedia del 2006 The Benchwarmers all’età di 10 anni. Schwarzenegger è apparso anche in Un weekend da bamboccioni 2 (2013), Moxie (2021), The Staircase (2022), The Terminal List (2022) e Gen V nel ruolo di Golden Boy. È anche un membro della famiglia Kennedy e si è laureato alla USC.

Film e serie TV degni di nota: Un weekend da bamboccioni 2 (2013), Moxie (2021), The Staircase (2022), The Terminal List (2022), Gen V (2023).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, non è chiaro quale ruolo interpreterà Schwarzenegger.

Sarah Catherine Hook

Attrice: Sarah Catherine Hook, 28 anni, è un’attrice e cantante dell’Alabama che ha firmato per unirsi al cast della terza stagione di The White Lotus. Tra i suoi lavori più importanti figurano Monsterland (2020), The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021), American Crime Story (2021) e First Kill (2022). Dovrebbe recitare nel prossimo adattamento televisivo del film del 1999 Cruel Intentions al fianco di Zac Burgess (Boy Swallows Universe).

Film e serie TV di rilievo: Monsterland (2020), The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021), American Crime Story (2021), First Kill (2022).

Personaggio: in base alle poche informazioni disponibili sulla terza stagione di The White Lotus, non è chiaro quale ruolo avrà Hook.

The White Lotus – Stagione 3: cast e personaggi secondari

Christian Friedel – Christian Friedel, 44 anni, è un attore e cantante tedesco noto per una serie di produzioni tedesche. È noto soprattutto per il ruolo di Rudolf Höss nel film The Zone of Interest di Jonathan Glazer, candidato all’Oscar. È apparso anche nella serie thriller di Netflix Babylon Berlin.

Arnas Fedaravičius – Arnas Fedaravičius, 32 anni, è un attore lituano noto per il ruolo di Sihtric nella popolare serie Netflix The Last Kingdom e The Last Kingdom: Seven Kings Must Die. È anche presente nella serie Amazon The Wheel of Time nel ruolo di Masema.

Nicholas Duvernay – Nicholas Duvernay, 24 anni, è un attore americano noto soprattutto per il ruolo di Drew nella serie Peacock Bel-Air. È apparso anche in Purple Hearts (2022), Perfect Addiction (2023) e Tyler Perry’s Assisted Living (2020-2023) di Netflix.

Miloš Biković – Miloš Biković è un attore e produttore serbo e russo che apparirà nella terza stagione di The White Lotus. Ha recitato in decine di film e programmi televisivi russi e serbi e farà il suo debutto su HBO in The White Lotus.

Francesca Corney – Francesca Corney è un’attrice inglese relativamente inesperta. In precedenza è apparsa solo in Fistful of Vengeance (2022) e The Buccaneers (2023).

Lek Patravadi – Lek Patravadi è un’attrice cinese veterana e pluripremiata. Tra i suoi lavori più importanti figurano Mai Mee Sawan Samrab Khun (1973) e la serie drammatica In Family We Trust (2018).

Shalini Peiris – Shalini Peiris è un’attrice internazionale di origini cingalesi che vive tra Hong Kong e Newcastle. Tra i suoi lavori più importanti figurano la serie Netflix Lockwood e la serie Syfy The Ark.