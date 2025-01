Tracker – stagione 2: la sinossi della première di metà stagione promette nuovi sviluppi

La sinossi della première di metà stagione di Tracker – stagione 2 promette una nuova pista nel caso della balena bianca di Colter, che si riferisce alla scomparsa irrisolta di Gina Picket. La première della seconda stagione stabilisce il legame di Colter Shaw (Justin Hartley) con Camille (Floriana Lima), sorella di Gina, e Gina è la prima persona che Colter non è riuscito a rintracciare. Il caso è rimasto in secondo piano fino a quando Colter ha collaborato con un detective in pensione, Keaton (Brent Sexton), per catturare un serial killer. In cambio del suo aiuto, Keaton si è offerto di dare una nuova occhiata al caso, portandolo a interrogare un ex socio di Frank Whales.

TVLine condivide la sinossi della prossima première di metà stagione di Tracker, che vedrà alcuni nuovi sviluppi del caso. Il prossimo episodio, intitolato “The Disciple”, è previsto per domenica 16 febbraio alle 20.00 sulla CBS e un giorno dopo su Paramount+. Colter fa di nuovo squadra con Keaton per “una nuova pista”. Di seguito la sinossi completa:

“The Disciple” – Una nuova pista nel caso della balena bianca di Colter, la scomparsa di Gina Picket, lo porta a riunirsi con il poliziotto in pensione Keaton (guest star Brent Sexton) per rintracciare un serial killer.

Cosa significa per Tracker Stagione 2

Il caso della balena bianca è l’unico arco narrativo di lunga durata della seconda stagione, mentre tutti gli altri casi di persone scomparse si limitano a un episodio. Gina è scomparsa 10 anni fa e Colter sospettava che Frank Whales fosse coinvolto. Nel finale di metà stagione di Tracker, stagione 2, Keaton ha legato il socio di Whales, Alex, in uno scantinato per ottenere maggiori informazioni. Alex ha rivelato che un individuo chiamato “Maestro” voleva Gina e ha fatto in modo che Whales la attirasse da lui.

Non si sa ancora se Gina sia viva o morta, ma Colter non si fermerà finché non arriverà in fondo alla verità. La sinossi del prossimo episodio di Tracker continuerà la caccia, indicando che la scomparsa di Gina potrebbe essere collegata a un serial killer. Questo potrebbe portare a notizie deludenti sul destino di Gina, sempre che la soffiata sull’assassino non sia solo un depistaggio.