Ghosts – stagione 4: la sinossi della premiere della midseason presenta una situazione spinosa per Sam e Jay

La sinossi della première di metà stagione di Ghosts lascia presagire uno scenario che lascia Sam (Rose McIver) e Jay (Utkarsh Ambudkar) in una situazione difficile. La sitcom della CBS è un remake dello show di successo della BBC che segue una coppia dopo aver ereditato una casa fatiscente, nota come Woodstone Manor, infestata dagli spiriti di coloro che un tempo vivevano sul terreno. La quarta stagione diGhosts è iniziata nell’ottobre 2024 e finora sono stati trasmessi 9 episodi, tra cui una storia natalizia in due parti.

TVLine ha rivelato la sinossi dell’episodio di midseason première della quarta stagione di Ghosts. Intitolato “The Not-So-Silent-Partner”, l’episodio vedrà l’operaio edile Mark (Tristan D. Lalla) confrontarsi finalmente con Sam e Jay per i ritardi che Woodstone Manor ha dovuto affrontare durante i lavori di ristrutturazione per la creazione del ristorante di quest’ultimo. L’episodio andrà in onda giovedì 30 gennaio alle 20:30. Di seguito la sinossi:

Sam e Jay sono costretti a coprirsi quando Mark chiede di incontrare l’investitore silenzioso del ristorante di Jay che sta bloccando i lavori di costruzione.

Cosa significa la sinossi della première di metà stagione di Ghosts Stagione 4 per la storia di Jay

Da qualche tempo Isaac (Brandon Scott Jones) è l’investitore silenzioso di Jay, poiché ha un sacco di soldi da dare che non userà mai. Tuttavia, Jay non potrà semplicemente spiegare a Mark la presenza di Isaac, poiché l’unica persona che può effettivamente vedere i fantasmi è Sam. In questo modo si ripropone una situazione in cui i personaggi di Ghosts si trovano spesso, ovvero quando Sam e Jay devono coprire il fatto che ci sono diversi spiriti che occupano Woodstone Manor. Questa volta, però, potrebbe avere un impatto enorme sulla storia di Jay.

Mentre Jay continua ad avvicinarsi alla creazione del ristorante dei suoi sogni nel fienile di Woodstone Manor, il suo obiettivo è diventato più personale dopo che, nell’episodio delle vacanze della quarta stagione, ha convinto i suoi genitori a sostenere il suo sogno. Inoltre, ne ha approfittato per rendere omaggio a tutto ciò che hanno fatto per lui. Per questo motivo, dopo tanto lavoro per realizzare il ristorante, la lotta per convincere Mark dell’esistenza dell’“investitore” è un buon gancio emotivo per dare il via alla seconda parte della quarta stagione di Ghosts.