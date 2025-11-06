HomeSerie TvNews

Traqués – La caccia, il trailer del thriller in lingua francese

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Apple TV ha svelato le prime immagini di “Traqués – La caccia“, il nuovo thriller in lingua francese del creatore e regista candidato al César Award Cédric Anger (“Next Time I’ll Aim for the Heart”) e dei produttori esecutivi Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro e Sidonie Dumas per Gaumont (“Lupin”, “Becoming Karl Lagerfeld”, “Totems – Conto alla rovescia”). La dramedy vede protagonisti il vincitore del premio come Miglior attore a Cannes e tre volte vincitore del César Benoît Magimel (“Pacifiction – Un mondo sommerso”, “De son vivant”) e la due volte vincitrice del César Mélanie Laurent (“Bastardi senza gloria”, “Le ladre”), insieme a Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto e Frédéric Maranber. “Traqués – La caccia” farà il suo debutto su Apple TV il 3 dicembre con i primi due episodi dei sei totali, seguiti da un episodio settimanale fino al 31 dicembre.

Franck (Magimel) e i suoi amici di lunga data amano trascorrere i fine settimana a caccia insieme, ma una domenica incontrano un altro gruppo di cacciatori che inizia a prenderli di mira senza alcuna spiegazione. Quando uno di loro viene colpito, gli amici di Franck reagiscono, mettendo al tappeto uno degli aggressori. Riuscendo a malapena a fuggire, i quattro amici mantengono segreto l’accaduto. Franck cerca di tornare alla sua vita normale insieme alla moglie Krystel (Laurent), ma nei giorni successivi inizia a sentire che lui e i suoi amici sono osservati, o peggio, seguiti dai cacciatori che ora sono decisi a vendicarsi.

Completano il cast della serie, Angelyna Danabe-Mignot, Paul Beaurepaire, Yann Goven, Sarah Pachoud e Patrick De Vallette.  “Traqués – La caccia”, creata e diretta da Cédric Anger, è prodotta dallo studio Gaumont, con Sidonie Dumas, Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro come produttori esecutivi, attraverso Gaumont.

La serie è l’ultima novità nella programmazione francese di Apple TV, che include anche la serie drammatica vincitrice dell’International Emmy Award “Nettare degli dei”, una serie multilingue franco-giapponese con Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita, recentemente rinnovata per una seconda stagione; “Carême”, la storia avvincente del primo chef famoso al mondo, Antonin Carême, con Benjamin Voisin; e “Liaison”, un thriller contemporaneo ad alta tensione con Vincent Cassel ed Eva Green che esplora come gli errori del nostro passato possano distruggere il nostro futuro.

Articolo precedente
Apple TV annuncia La Décision, il nuovo thriller politico con Diane Kruger
Articolo successivo
Predator: Badlands, svelato il sorprendente cameo dal mondo di Stranger Things
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved