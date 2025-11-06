Traqués – La caccia, il trailer del thriller in lingua francese

Apple TV ha svelato le prime immagini di “Traqués – La caccia“, il nuovo thriller in lingua francese del creatore e regista candidato al César Award Cédric Anger (“Next Time I’ll Aim for the Heart”) e dei produttori esecutivi Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro e Sidonie Dumas per Gaumont (“Lupin”, “Becoming Karl Lagerfeld”, “Totems – Conto alla rovescia”). La dramedy vede protagonisti il vincitore del premio come Miglior attore a Cannes e tre volte vincitore del César Benoît Magimel (“Pacifiction – Un mondo sommerso”, “De son vivant”) e la due volte vincitrice del César Mélanie Laurent (“Bastardi senza gloria”, “Le ladre”), insieme a Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto e Frédéric Maranber. “Traqués – La caccia” farà il suo debutto su Apple TV il 3 dicembre con i primi due episodi dei sei totali, seguiti da un episodio settimanale fino al 31 dicembre.

Franck (Magimel) e i suoi amici di lunga data amano trascorrere i fine settimana a caccia insieme, ma una domenica incontrano un altro gruppo di cacciatori che inizia a prenderli di mira senza alcuna spiegazione. Quando uno di loro viene colpito, gli amici di Franck reagiscono, mettendo al tappeto uno degli aggressori. Riuscendo a malapena a fuggire, i quattro amici mantengono segreto l’accaduto. Franck cerca di tornare alla sua vita normale insieme alla moglie Krystel (Laurent), ma nei giorni successivi inizia a sentire che lui e i suoi amici sono osservati, o peggio, seguiti dai cacciatori che ora sono decisi a vendicarsi.

Completano il cast della serie, Angelyna Danabe-Mignot, Paul Beaurepaire, Yann Goven, Sarah Pachoud e Patrick De Vallette. “Traqués – La caccia”, creata e diretta da Cédric Anger, è prodotta dallo studio Gaumont, con Sidonie Dumas, Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro come produttori esecutivi, attraverso Gaumont.

La serie è l’ultima novità nella programmazione francese di Apple TV, che include anche la serie drammatica vincitrice dell’International Emmy Award “Nettare degli dei”, una serie multilingue franco-giapponese con Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita, recentemente rinnovata per una seconda stagione; “Carême”, la storia avvincente del primo chef famoso al mondo, Antonin Carême, con Benjamin Voisin; e “Liaison”, un thriller contemporaneo ad alta tensione con Vincent Cassel ed Eva Green che esplora come gli errori del nostro passato possano distruggere il nostro futuro.