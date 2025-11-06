Predator: Badlands, svelato il sorprendente cameo dal mondo di Stranger Things

In un’intervista con ScreenRant, Dan Trachtenberg spiega come Predator: Badlands abbia il cameo perfetto in Stranger Things. In uscita questo fine settimana, Badlands è il primo film di Predator per il cinema di Trachtenberg, che ha già lavorato a Prey e Predator: Killer of Killers. Il ruolo principale è interpretato da Elle Fanning.

Trachtenberg ha diretto diversi altri progetti, tra cui un episodio televisivo di The Boys su Prime Video, ma non è stato coinvolto in Stranger Things. L’amata serie fantascientifica di Netflix ha avuto quattro stagioni di grande successo e la quinta stagione uscirà a partire dalla fine di questo mese. In una discussione moderata da Todd Gilchrist durante l’anteprima di Predator: Badlands su ScreenRant, Dan Trachtenberg spiega come il film abbia il cameo perfetto legato a Stranger Things. Trachtenberg ha rivelato che la voce della nave di Kwei (Michael Homick) è in realtà quella di Matt e Ross Duffer, meglio conosciuti come i fratelli Duffer, creatori di Stranger Things.

Trachtenberg ha spiegato che questo cameo si è verificato a causa di un’occasione mancata. In una linea temporale alternativa, il regista di Badlands avrebbe anche diretto un episodio dell’ultima stagione di Stranger Things. Si è trovato ad affrontare conflitti di programmazione a causa di Badlands, quindi ha “coinvolto” i fratelli Duffer in un cameo. Ecco la citazione completa qui sotto:

“Ma c’è un cameo dei fratelli Duffer… come voce della nave di Kwei, la voce del computer Yautja. Stavano mixando Stranger Things nello stesso periodo in cui noi mixavamo Badlands. Avrei dovuto fare un episodio di Stranger Things e non ho potuto perché Badlands e Killers si svolgevano contemporaneamente. Così li ho convinti: “Sarà divertentissimo. Fate un cameo”. “Oh, sarebbe fantastico”, e poi ho dato loro un pezzo di carta con un sacco di parole in yautja. Erano in delirio. Ci siamo divertiti un mondo. Il punto è che stavamo manipolando le loro voci così tanto, computerizzandole e tutto il resto, che alla fine ha funzionato. Ma parlare yautja, nel modo vero, è stato molto difficile. Quindi, sì, Dimitrius interpreta sia Dek che Father vocalmente.”

Per quanto riguarda il cameo in sé, Trachtenberg non ha reso le cose facili ai fratelli Duffer. Invece, ha dato loro “un pezzo di carta con un sacco di parole in yautja“. Nonostante questa difficoltà, la cosa ha funzionato grazie a quanto Trachtenberg e il suo team hanno modificato le voci nel mixaggio audio.

Questo spiega anche perché Trachtenberg, astro nascente come regista di fantascienza, non sia mai intervenuto per Stranger Things. Sarebbe stata una scelta sensata, ma ha dovuto continuare a costruire l’universo di Predator del XXI secolo.

A causa del finale di Stranger Things, Dan Trachtenberg purtroppo perderà l’opportunità di lavorare a questo progetto dei Duffer Brothers. Ciò non significa, tuttavia, che il creativo di Predator: Badlands si allontanerà dalla televisione.