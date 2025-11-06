HomeSerie TvNews

Apple TV annuncia La Décision, il nuovo thriller politico con Diane Kruger

Di Chiara Guida

-

Diane Kruger
Diane Kruger sul red carpet di Cannes 77 - Foto di Luigi De Pompeis ©Cinefilos.it

Apple TV ha annunciato “La Décision”, il nuovo thriller in lingua francese di sette episodi con il candidato al César Award Raphaël Personnaz (“The French Minister”, “The Richest Woman in the World”) e Diane Kruger, vincitrice del SAG Award (“Bastardi senza gloria”, “Saint-Exupéry”), diretto da Martin Bourboulon (“I tre moschettieri”) e Louis Farge (“Culte”, “Eldorado”). Si aggiungono al cast anche i vincitori del César Award Sami Bouajila (“Rapinatori: La Serie”, “Un figlio”), Marina Hands della Comédie Française (“Lady Chatterley”, “Off Season”) e Fanny Sidney (“Call My Agent!”).

In questa avvincente corsa contro il tempo, la vita del presidente francese (Personnaz) viene stravolta dalla scomparsa di una bambina di otto anni. Mentre l’opinione pubblica è sconvolta dalla scomparsa della piccola, la tragedia colpisce personalmente il presidente, padre illegittimo della bimba, nata da una relazione segreta all’insaputa della moglie e della sua confidente Nora (Kruger). Quando il rapimento diventa una questione di Stato, l’intero apparato dell’Eliseo interviene per ritrovare la bambina, ma di chi può fidarsi il presidente dietro le porte chiuse del palazzo? È salito al vertice del potere grazie alla sua onestà e integrità e ora si trova a dover decidere se tradire proprio quei valori ai quali deve la sua elezione. Diviso tra la sua vita privata e le responsabilità pubbliche, il presidente si ritrova immerso in un vortice di false amicizie, amori non corrisposti, lotte di potere, giochi politici e spionaggio.

Prodotta per Apple TV da Solab Films, dalla pluripremiata White Lion Films, una società Mediawan, e da M Films, “La Décision” è prodotta dal candidato al César Award Nicolas Tiry (“Atlantic Bar”), da Noor Sadar (“Machine”, “Malditos”) e Martin Bourboulon. Basata su un’idea originale di Bourboulon e Tiry, la serie è stata creata da Marc Dugain e Corinne Garfin (“Coeurs Noirs”), Lamara Leprêtre Habib (“Dans l’Ombre”) e Xabi Molia (“Les Sentinelles”).

La serie è l’ultima novità nella programmazione francese di Apple TV, che include anche “Traqués – La caccia”, il nuovo thriller con Benoît Magimel e Mélanie Laurent in arrivo il 3 dicembre; la dramedy vincitrice dell’International Emmy Award “Nettare degli dei”, una serie multilingue franco-giapponese con Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita, recentemente rinnovata per una seconda stagione; “Carême”, la storia avvincente del primo chef famoso al mondo, Antonin Carême, con Benjamin Voisin, e “Liaison”, un thriller contemporaneo ad alta tensione con Vincent Cassel ed Eva Green che esplora come gli errori del nostro passato possano distruggere il nostro futuro.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
