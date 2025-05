Vincent D’Onofrio anticipa una terza stagione di Daredevil: Rinascita e commenta la possibilità di portare Kingpin al cinema

La prima stagione di Daredevil: Rinascita ha subito un’importante revisione creativa a metà della produzione, con Dario Scardapane che ha sostituito gli showrunner originali Chris Ord e Matt Corman.

L’episodio pilota e gli ultimi due episodi sono stati completamente rigirati, mentre sono state apportate modifiche a tutti gli episodi tranne il quinto in fase di post-produzione. La prima stagione si è conclusa con un enorme cliffhanger, preparando il terreno per una guerra tra l’Uomo Senza Paura e il sindaco Wilson Fisk.

Parlando con Awards Buzz, l’attore di Kingpin, Vincent D’Onofrio, non ha anticipato cosa succederà nella seconda stagione il prossimo anno. Ha invece confermato che ci sono già piani provvisori per una terza stagione, supponendo che i fan reagiscano positivamente a ciò che verrà dopo. “Se ci lasciano fare, abbiamo un piano“, ha rivelato D’Onofrio. “Sta ai fan guardare ed emozionarsi. E sta a noi accontentarli e realizzare la storia giusta. Non vediamo l’ora.”

Ci sono molte direzioni in cui potrebbe dirigersi una terza stagione di Daredevil: Rinascita. Saremmo curiosi di vedere Matt Murdock e Wilson Fisk entrambi in prigione, un’idea esplorata per la prima volta durante la serie Daredevil di Ed Brubaker e Michael Lark.

A Vincent D’Onofrio è stato anche chiesto se potrebbe portare il Re del Crimine sul grande schermo. Continuano a dilagare le speculazioni su una sua possibile apparizione in Spider-Man: Brand New Day insieme a Charlie Cox; tuttavia, l’attore rimane fermo nella sua convinzione che ci sia un problema con i diritti del cattivo. “Mi piacerebbe che risolvessero la questione dei diritti con Sony. Penso che prima o poi accadrà, non so quando o come lo faranno, ma non riesco a immaginare che non trovino una soluzione. Vedremo”, ha scherzato.