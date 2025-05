Andor – Stagione 2 cambia le “regole” della Forza dopo sei anni da L’Ascesa di Skywalker

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 7 di Andor – Stagione 2

Grazie a una storia improbabile, quella di Andor – Stagione 2, Star Wars ha appena cambiato per sempre una “regola” della Forza, sei anni dopo il suo debutto in L’Ascesa di Skywalker. Potrebbe sembrare improbabile per Andor – Stagione 2 approfondire il concetto della Forza, visto che la serie racconta l’aspetto della Ribellione della saga fantasy e quindi soldati, spie e politici che hanno orchestrato la lotta contro l’Impero. Le origini dell’Alleanza Ribelle di Star Wars sono state fondate senza l’aiuto dell’Ordine Jedi e della Forza, rendendo Andor il progetto meno probabile a includere i concetti ultraterreni di una galassia lontana, lontana.

Ciononostante, questa improbabilità ha generato una scena molto sorprendente nell’episodio 7 di Andor – Stagione 2. Questo episodio è ambientato nel terzo blocco della linea temporale della stagione, circa due anni prima degli eventi di Rogue One e Una Nuova Speranza. All’inizio dell’episodio 7 della seconda stagione, i personaggi vengono mostrato mentre vivono una vita di ribellione su Yavin IV, mentre l’alleanza si costruisce lentamente in ciò che è destinata a diventare. L’eroe del titolo, tuttavia, subisce una ferita da blaster alla spalla, che porta a cambiare per sempre un concetto di Forza, presentato per la prima volta sei anni fa.

L’Ascesa di Skywalker ha introdotto la capacità degli utilizzatori della Forza di Guarire

Lo abbiamo visto fare a Rey di Daisy Ridley

Innanzitutto, vale la pena esplorare il concetto di Forza in questione e come è stato introdotto: la Guarigione tramite la Forza. La Guarigione della Forza è stata introdotta nel canone in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker del 2019, nonostante fosse già presente in diverse storie di Legends in precedenza. Tuttavia, L’Ascesa di Skywalker ha mostrato questa capacità per la prima volta in un grande film di Star Wars, quando Rey ha usato le sue abilità per curare un verme del deserto ferito, noto come vexis. Rey ha semplicemente posizionato la mano sopra la ferita e ha trasmesso la sua forza vitale alla creatura, curandone le ferite e permettendo al gruppo di passare.

L’episodio 7 della prima stagione di The Mandalorian ha inizialmente introdotto la Guarigione della Forza due giorni prima dell’uscita de L’Ascesa di Skywalker, ma il primo è stato confermato come collegamento per preparare il debutto cinematografico completo del potere in quest’ultimo.

Il concetto di Guarigione della Forza è stato poi incluso in modo ancora più significativo nel finale de L’Ascesa di Skywalker. L’Imperatore Palpatine desiderava utilizzare il potere della Diade della Forza per curare il suo corpo di clone ferito, prima che Ben Solo usasse la Guarigione della Forza per trasferire tutta la sua forza vitale nella defunta Rey, resuscitandola. Tutto ciò ha permesso alla Guarigione della Forza di diventare una parte importante e confermata del canone di Star Wars in un modo che in precedenza era solo accennato. Ora, sei anni dopo, il concetto è stato sviluppato e modificato.

Ora sappiamo che esistono Guaritori della Forza

Uno è basato su Yavin IV

Questo ci porta all’episodio 7 di Andor – Stagione 2, pubblicato su Disney+ sei anni dopo L’Ascesa di Skywalker ma ambientato decenni prima nella linea temporale di Star Wars. In questo episodio, Andor viene spinto a visitare un Guaritore della Forza di stanza su Yavin IV per vedere se la sua bruciatura da blaster può essere curata. Naturalmente, Cassian è inizialmente scettico al riguardo a causa della sua scarsa fede nella Forza, prima che il Guaritore della Forza lo percepisca dall’altra parte del cortile, gli cammini incontro, noti la sua ferita senza che gliela mostri e insista sul fatto che Cassian sia un messaggero che le ha rinnovato la fede.

Ciò che rende questa scena qualcosa che ha cambiato il concetto di Guarigione della Forza è la rivelazione che ci sono persone dedite a usare i loro poteri per questo unico motivo. Prima, era semplicemente un’abilità incredibilmente rara posseduta da alcuni Jedi. La seconda stagione di Andor ha introdotto l’idea che i Guaritori della Forza potrebbero non essere stati addestrati dai Jedi, ma essere persone con una grande sintonia con il campo energetico mistico che possiedono questa capacità.

In precedenza, ci sono state teorie secondo cui la Guarigione della Forza è rara tra i Jedi in quanto è un’abilità legata all’equilibrio nella Forza. I teorici hanno affermato che solo coloro che si dedicano a quell’equilibrio – o giovani come Grogu che non hanno ancora consolidato il loro impegno verso i Jedi – possono usare la Guarigione della Forza. Questa ipotesi è in parte supportata da Andor. Sebbene la donna che guarisce Cassian con la Forza potrebbe essere stata un’ex Jedi, la sua misteriosa introduzione implica l’esistenza di un gruppo separato di detentori della Forza che usano le proprie abilità a questo scopo.

Questi Guaritori della Forza esistevano nell’era prequel?

Questo solleva interessanti domande sui prequel

Ciò che rende la rivelazione di un Guaritore della Forza da parte di Andor ancora più avvincente sono le più ampie domande su Star Wars che solleva. Ad esempio, la motivazione principale di Anakin Skywalker per passare al lato oscuro della Forza in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith era salvare sua moglie Padmé dalla morte durante il parto. L’introduzione della Guarigione della Forza ha portato molti a chiedersi se ciò creasse un buco nella trama, poiché Anakin avrebbe potuto semplicemente portare Padmé da un Guaritore della Forza durante il travaglio per assicurarsi che sopravvivesse.

Detto questo, anche la seconda stagione di Andor avrebbe potuto proporre una spiegazione per questo. Cassian insiste sul fatto che il Guaritore della Forza è un truffatore, la sua conversazione con Bix conferma che molte delle persone mentono sul fatto di avere questa capacità in tutta la galassia. Durante l’era degli Jedi, che erano più dediti al lato chiaro della Forza che al vero equilibrio, i Guaritori della Forza potrebbero aver avuto una cattiva reputazione proprio per questo motivo. Questo potrebbe spiegare perché il debutto di un Guaritore della Forza nella seconda stagione di Andor non è un buco nella trama, ma piuttosto un modo interessante di sviluppare e cambiare un precedente concetto di Star Wars.