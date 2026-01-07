Virgin River: confermata la data di uscita della stagione 7, addio a una tradizione Netflix lunga 6 anni

Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita di Virgin River 7, rompendo una tradizione che la serie aveva mantenuto ininterrottamente dal 2019. Il popolare drama romantico tornerà ufficialmente il 12 marzo 2026, segnando la prima volta in cui la serie salta un’uscita annuale consecutiva.

Basata sui romanzi di Robyn Carr, Virgin River è diventata uno dei titoli più longevi e seguiti della piattaforma, capace di resistere a pandemia, scioperi e ai lunghi tempi produttivi tipici delle serie streaming.

Perché Virgin River 7 rompe una tradizione storica di Netflix

Dal debutto nel 2019, Virgin River aveva sempre rispettato una cadenza annuale, un risultato raro per una produzione Netflix. L’annuncio della stagione 7 è arrivato durante la presentazione dei titoli Netflix per il 2026, confermando che il salto del 2025 è stato un’eccezione e non un segnale di crisi.

La nuova stagione proseguirà la storia d’amore tra Mel e Jack, interpretati rispettivamente da Alexandra Breckenridge e Martin Henderson, ma porterà avanti anche uno dei cliffhanger più inquietanti della serie.

Il finale della stagione 6 ha infatti lasciato in sospeso il destino di Charmaine, scomparsa senza spiegazioni. Jack, insospettito, trova segnali preoccupanti, ma la serie evita qualsiasi conferma, lasciando il pubblico nel dubbio più totale.

Nuovi ingressi nel cast e un’assenza importante

La stagione 7 introdurrà nuovi personaggi chiave. Sara Canning entra nel cast nei panni di un’ex poliziotta ora investigatrice del consiglio medico statale, destinata a indagare su Doc e sulla sua clinica. Arriva anche Cody Kearsley, che interpreterà Clay, un ragazzo in affidamento alla ricerca della sorella scomparsa.

Accanto a loro torneranno molti volti storici della serie, tra cui Tim Matheson, Annette O’Toole, Colin Lawrence, Zibby Allen e Benjamin Hollingsworth. Non mancherà però un’assenza rilevante: Mark Ghanimé, interprete del dottor Cameron Hayek, non farà più parte del cast principale.

Netflix ha già rinnovato Virgin River per una stagione 8, avvicinando ulteriormente la serie al traguardo di uno dei drama live-action più longevi nella storia dello streaming. Un risultato che conferma la forza di una fanbase fedele, ora più che mai impaziente di scoprire cosa sia realmente accaduto a Charmaine.