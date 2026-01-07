Netflix, What Next? Ecco cosa arriverà sulla piattaforma nel 2026

L’anno scorso, in questo stesso periodo, Netflix pubblicizzava le prossime stagioni di Stranger Things, Mercoledì e Squid Game. Due di queste serie sono terminate e la serie con Jenna Ortega non è in programma per il 2026.
Tuttavia, c’è molto da offrire agli abbonati, dato che la piattaforma di streaming ha presentato un’ampia gamma di serie sceneggiate, reality show, eventi live e sport nell’ambito della sua annuale conferenza Next on Netflix. Invece di un evento live, Netflix si sta affidando ai tarocchi con un’animatronica Teyana Taylor che offrirà letture personali a New York alla fine di questo mese.
La piattaforma di streaming ha in programma il ritorno di diverse serie importanti quest’anno, tra cui le nuove stagioni di Outer Banks, The Gentlemen, Black Doves e The Hunting Wives.
Altri titoli che (ora lo sappiamo) usciranno nel 2026, tra cui la quarta stagione della serie drammatica francese Lupin, prevista per il quarto trimestre, la quinta e ultima stagione di The Witcher, la terza stagione di Nobody Wants This e la seconda stagione di Avatar: The Last Airbender, Il Problema dei tre Corpi, Leanne, The Four Seasons e Running Point.
Questi titoli si uniscono ai ritorni precedentemente annunciati di Bridgerton, che lancia la sua quarta stagione il 29 gennaio, di The Lincoln Lawyer, che torna con la quarta stagione il 5 febbraio, della terza stagione di The Night Agent il 19 febbraio, della seconda stagione di One Piece, intitolata Into The Grand Line, il 10 marzo, della settima stagione di Virgin River il 12 marzo e della quinta stagione di Sweet Magnolias l’11 giugno, oltre alla seconda stagione della precedente miniserie Beef, che torna il 16 aprile.
E, mentre Stranger Things ha concluso la sua corsa, i Duffer Brothers hanno tre serie in uscita quest’anno. Il duo sta lanciando The Boroughs, ambientato in una comunità di pensionati e interpretato da Alfred Molina, Geena Davis e Bill Pullman, la miniserie Something Very Bad Is Going To Happen, una serie horror con Camila Morrone, Adam DiMarco e Jennifer Jason Leigh e la serie animata spin-off Stranger Things: Tales From ’85.
Sarà un grande anno per i drammi in costume come il già citato Bridgerton, un adattamento del romanzo classico di Jane Austen Orgoglio e pregiudizio, con Emma Corrin e Olivia Colman, una rivisitazione di La casa nella prateria e una rivisitazione moderna di La valle dell’Eden di John Steinbeck con Florence Pugh.
Ci sono molte serie animate, tra cui Alley Cats, creata da Ricky Gervais, Mating Season dai creatori di Big Mouth, Strip Law con Adam Scott e le seconde stagioni di Devil May Cry e Long Story Short.
La strategia improvvisata di Jeff Gaspin sarà ampiamente messa in mostra anche nel 2026 con il lancio in diretta di Star Search il 20 gennaio con episodi il martedì e il mercoledì, una nuova serie di gare comiche di Kevin Hart, la serie di appuntamenti Age of Attraction, The Golden Ticket a tema Willy Wonka e reality show tra cui Calabasas Confidential e Let’s Marry Harry, oltre alla decima stagione di Love Is Blind.
Sul fronte dei documentari, ci sono titoli con Kylie Minogue, Gordon Ramsey e Rafael Nadal, così come serie di storia naturale di David Attenborough (A Gorilla Story) e Steven Spielberg (Dinosauri) e Glitter & Gold: Ice Dancing.
I film di Netflix del 2026: ecco la prima immagine di Enola Holmes 3 con Millie Bobby Brown
GENNAIO
His & Hers – January 8
The Boyfriend (S2) – January 13
Agatha Christie’s Seven Dials – January 15
The Upshaws (Part 7) – January 15
Can This Love Be Translated? – January 16
Star Search – January 20
WWE: Unreal (S2) – January 20
Queer Eye (S10) – January 21
Finding Her Edge – January 22
Free Bert – January 22
Skyscraper Live – January 23
Mike Epps: Delusional – January 27
Bridgerton (S4, Part 1) – January 29
FEBBRAIO
Formula 1: Drive To Survive (S8) – TBC
Glitter & Gold: Ice Dancing – February 1
Is It Cake? Valentines – February 4
The Lincoln Lawyer (S4) – February 11
The Night Agent (S3) – February 19
Strip Law – February 20
Bridgerton (S4, Part 2) – February 26
MARZO
Beastars (Part 2) – TBC
The Actors Awards – March 1
One Piece: Into The Grand Line – March 10
Virgin River (S7) – March 12
Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure – March 19
Tyler Perry’s Beauty In Black (S2, Part 2) – March 19
MLB Opening Night – March 25
Jo Nesbo’s Detective Hole – March 26
APRILE
Beef (S2) – April 16
MAGGIO
Devil May Cry (S2) – May 12
GIUGNO
Sweet Magnolias (S5) – June 11
PROSSIMAMENTE
Dinosaurs – Q1
Full Swing (S4) – April
Lupin – Fall
Win The Mall – Fall
Six Kings Slam – October
3 Body Problem (S2)
A Different World
Age of Attraction
Alley Cats
America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders (S3)
Avatar: The Last Airbender (S2)
Baki-Dou: The Invincible Samurai
Big Mistakes
Being Gordon Ramsey
Black Doves (S2)
The Body
The Boroughs
Boyfriend on Demand
Brazil 70
Calabasas Confidential
The Chestnut Man: Hide and Seek (S2)
The Diplomat (S4)
East of Eden
The East Palace
Emily in Paris (S6)
The Empress (S3)
The Four Seasons (S2)
The Gentlemen (S2)
The Golden Ticket
Hollywood Arts
Human Vapor
The Hunting Wives (S2)
I Will Find You
Kylie
Leanne
Let’s Marry Harry
Little House on the Prairie
Long Story Short (S2)
Love on the Spectrum (S4)
Lovesick
Man on Fire
Mating Season
Million Dollar Secret (S2)
Mis Muertos Tristes
Monster: The Lizzie Borden Story
My Life with the Walter Boys (S3)
Nemesis
Nobody Wants This (S3)
North of North (S2)
One Hundred Years of Solitude (Part 2)
Operation Safed Saagar
Outer Banks (S5)
Perfect Match (S4)
Pride and Prejudice
Rafa
Running Point (S2)
Sesame Street
Something Very Bad Is Going To Happen
Stranger Things: Tales From ‘85
Survival of the Thickest (S3)
Temptation Island (S2)
Tires (S3)
The Ultimatum: Marry of Move On (S4)
Unaccustomed Earth
Kevin Hart Competition Series
Untitled Newfoundland Project
Vladimir
The Witcher (S5)
The Wonderfools
XO, Kitty (S3)