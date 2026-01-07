Netflix, What Next? Ecco cosa arriverà sulla piattaforma nel 2026

L’anno scorso, in questo stesso periodo, Netflix pubblicizzava le prossime stagioni di Stranger Things, Mercoledì e Squid Game. Due di queste serie sono terminate e la serie con Jenna Ortega non è in programma per il 2026.

Tuttavia, c’è molto da offrire agli abbonati, dato che la piattaforma di streaming ha presentato un’ampia gamma di serie sceneggiate, reality show, eventi live e sport nell’ambito della sua annuale conferenza Next on Netflix. Invece di un evento live, Netflix si sta affidando ai tarocchi con un’animatronica Teyana Taylor che offrirà letture personali a New York alla fine di questo mese.

La piattaforma di streaming ha in programma il ritorno di diverse serie importanti quest’anno, tra cui le nuove stagioni di Outer Banks, The Gentlemen, Black Doves e The Hunting Wives.

Altri titoli che (ora lo sappiamo) usciranno nel 2026, tra cui la quarta stagione della serie drammatica francese Lupin, prevista per il quarto trimestre, la quinta e ultima stagione di The Witcher, la terza stagione di Nobody Wants This e la seconda stagione di Avatar: The Last Airbender, Il Problema dei tre Corpi, Leanne, The Four Seasons e Running Point.

Questi titoli si uniscono ai ritorni precedentemente annunciati di Bridgerton, che lancia la sua quarta stagione il 29 gennaio, di The Lincoln Lawyer, che torna con la quarta stagione il 5 febbraio, della terza stagione di The Night Agent il 19 febbraio, della seconda stagione di One Piece, intitolata Into The Grand Line, il 10 marzo, della settima stagione di Virgin River il 12 marzo e della quinta stagione di Sweet Magnolias l’11 giugno, oltre alla seconda stagione della precedente miniserie Beef, che torna il 16 aprile.

E, mentre Stranger Things ha concluso la sua corsa, i Duffer Brothers hanno tre serie in uscita quest’anno. Il duo sta lanciando The Boroughs, ambientato in una comunità di pensionati e interpretato da Alfred Molina, Geena Davis e Bill Pullman, la miniserie Something Very Bad Is Going To Happen, una serie horror con Camila Morrone, Adam DiMarco e Jennifer Jason Leigh e la serie animata spin-off Stranger Things: Tales From ’85.

Sarà un grande anno per i drammi in costume come il già citato Bridgerton, un adattamento del romanzo classico di Jane Austen Orgoglio e pregiudizio, con Emma Corrin e Olivia Colman, una rivisitazione di La casa nella prateria e una rivisitazione moderna di La valle dell’Eden di John Steinbeck con Florence Pugh.

Ci sono molte serie animate, tra cui Alley Cats, creata da Ricky Gervais, Mating Season dai creatori di Big Mouth, Strip Law con Adam Scott e le seconde stagioni di Devil May Cry e Long Story Short.

La strategia improvvisata di Jeff Gaspin sarà ampiamente messa in mostra anche nel 2026 con il lancio in diretta di Star Search il 20 gennaio con episodi il martedì e il mercoledì, una nuova serie di gare comiche di Kevin Hart, la serie di appuntamenti Age of Attraction, The Golden Ticket a tema Willy Wonka e reality show tra cui Calabasas Confidential e Let’s Marry Harry, oltre alla decima stagione di Love Is Blind.

Sul fronte dei documentari, ci sono titoli con Kylie Minogue, Gordon Ramsey e Rafael Nadal, così come serie di storia naturale di David Attenborough (A Gorilla Story) e Steven Spielberg (Dinosauri) e Glitter & Gold: Ice Dancing.

GENNAIO

His & Hers – January 8

The Boyfriend (S2) – January 13

Agatha Christie’s Seven Dials – January 15

The Upshaws (Part 7) – January 15

Can This Love Be Translated? – January 16

Star Search – January 20

WWE: Unreal (S2) – January 20

Queer Eye (S10) – January 21

Finding Her Edge – January 22

Free Bert – January 22

Skyscraper Live – January 23

Mike Epps: Delusional – January 27

Bridgerton (S4, Part 1) – January 29

FEBBRAIO

Formula 1: Drive To Survive (S8) – TBC

Glitter & Gold: Ice Dancing – February 1

Is It Cake? Valentines – February 4

The Lincoln Lawyer (S4) – February 11

The Night Agent (S3) – February 19

Strip Law – February 20

Bridgerton (S4, Part 2) – February 26

MARZO

Beastars (Part 2) – TBC

The Actors Awards – March 1

One Piece: Into The Grand Line – March 10

Virgin River (S7) – March 12

Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure – March 19

Tyler Perry’s Beauty In Black (S2, Part 2) – March 19

MLB Opening Night – March 25

Jo Nesbo’s Detective Hole – March 26

APRILE

Beef (S2) – April 16

MAGGIO

Devil May Cry (S2) – May 12

GIUGNO

Sweet Magnolias (S5) – June 11

PROSSIMAMENTE

Dinosaurs – Q1

Full Swing (S4) – April

Lupin – Fall

Win The Mall – Fall

Six Kings Slam – October

3 Body Problem (S2)

A Different World

Age of Attraction

Alley Cats

America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders (S3)

Avatar: The Last Airbender (S2)

Baki-Dou: The Invincible Samurai

Big Mistakes

Being Gordon Ramsey

Black Doves (S2)

The Body

The Boroughs

Boyfriend on Demand

Brazil 70

Calabasas Confidential

The Chestnut Man: Hide and Seek (S2)

The Diplomat (S4)

East of Eden

The East Palace

Emily in Paris (S6)

The Empress (S3)

The Four Seasons (S2)

The Gentlemen (S2)

The Golden Ticket

Hollywood Arts

Human Vapor

The Hunting Wives (S2)

I Will Find You

Kylie

Leanne

Let’s Marry Harry

Little House on the Prairie

Long Story Short (S2)

Love on the Spectrum (S4)

Lovesick

Man on Fire

Mating Season

Million Dollar Secret (S2)

Mis Muertos Tristes

Monster: The Lizzie Borden Story

My Life with the Walter Boys (S3)

Nemesis

Nobody Wants This (S3)

North of North (S2)

One Hundred Years of Solitude (Part 2)

Operation Safed Saagar

Outer Banks (S5)

Perfect Match (S4)

Pride and Prejudice

Rafa

Running Point (S2)

Sesame Street

Something Very Bad Is Going To Happen

Stranger Things: Tales From ‘85

Survival of the Thickest (S3)

Temptation Island (S2)

Tires (S3)

The Ultimatum: Marry of Move On (S4)

Unaccustomed Earth

Kevin Hart Competition Series

Untitled Newfoundland Project

Vladimir

The Witcher (S5)

The Wonderfools

XO, Kitty (S3)