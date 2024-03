Nella giornata di ieri Medium ha condiviso un articolo in cui si affermava che Corey Hawkins (Straight Outta Compton, Kong: Skull Island) è stato scritturato per un ruolo nella serie Waller dei DC Studios. Con la seconda stagione di Peacemaker in uscita prima dello spin-off di The Suicide Squad, sembrava però difficile credere che siano già in corso i casting per la serie ed infatti la cosa è già stata smentita proprio da James Gunn. Su Threads, il regista ha infatti dichiarato: “Gli script non sono finiti. Non ho iniziato il processo di casting. (Quindi no, non è vero)“.

Il sito sembra essersi basato sul fatto che Philip J. Silvera è stato aggiunto alla pagina IMDb di Waller. In passato, Silvera è stato la controfigura di Hawkins, quindi ciò ha portato a pensare che anche Hawkins fosse coinvolto nel progetto. Medium però ora aggiornato il proprio rapporto dicendo: “James Gunn ha riferito di aver smentito questa notizia, ma la nostra fonte si attiene alla sua storia. Restate sintonizzati“.

Waller: quello che sappiamo sulla serie

Quando è stata annunciata Waller, è stato anche confermato che Viola Davis riprenderà il suo ruolo e che la serie conterrà anche apparizioni del team di “Peacemaker“. La serie sarà scritta da Christal Henry (Watchmen) e Jeremy Carver (Supernatural). Per quanto riguarda la logline dello show, si legge: “Una serie live action, spin-off di Peacemaker, incentrata su Amanda Waller e sul suo rapporto con la figlia Leota. Se c’è un burocrate governativo con cui non si dovrebbe scherzare, quello è Amanda Waller, fondatrice della famigerata Task Force X, meglio conosciuta come Suicide Squad“.