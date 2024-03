Grazie al cinema di fantascienza gli spettatori di tutto il mondo hanno modo di assistere a situazioni e immaginari spesso al di fuori della portata umana. Si può infatti viaggiare nello spazio e scoprire pianeti oggi impensabili. Diversi film di fantascienza cercano però di rimanere il più fedeli possibile al reale, e tra questi vi è Sopravvissuto – The Martian (qui la recensione), diretto nel 2015 dal candidato all’Oscar Ridley Scott. Il film, con protagonista Matt Damon, è tratto dall’omonimo romanzo di Andy Weir, pubblicato nel 2011. La vicenda di questo ruota intorno ad un astronauta che, creduto morto, si ritrova abbandonato sul celebre pianeta rosso.

Per dar vita a Sopravvissuto – The Martian, Scott ha cercato di essere quanto più scientificamente accurato possibile. Per riuscire in ciò, si è avvalso della consulenza di reali esperti della NASA, che hanno contribuito significativamente alla rappresentazione della vita su Marte e ai tentativi di salvataggio del protagonista. Tutto ciò ha così trovato spazio in una sceneggiatura giudicata tra le migliori del suo anno. Sopravvissuto – The Martian è infatti stato particolarmente lodato dalla critica, arrivando anche ad ottenere ben sette nomination ai premi Oscar, tra cui quella per il miglior film.

Sopravvissuto – The Martian si è poi anche affermato come uno dei dieci maggiori incassi dell’anno, guadagnando complessivamente 630 milioni di dollari a fronte di un budget di 108. Nella sola Italia è arrivato ad un risultato di oltre 7 milioni di euro. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle differenze tra il libro e il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Sopravvissuto – The Martian

Sopravvissuto – The Martian si apre con l’equipaggio della missione Ares 3 intento a svolgere ricerche scientifiche sul suolo di Marte. Nel momento in cui vengono colti da una violenta tempesta di sabbia, che compromette la loro permanenza, il gruppo si trova costretto ad abbandonare il luogo e fare ritorno sulla Terra. A causa del forte vento, l’astronauta Mark Watney viene però ferito e dato per disperso si ritrova ad essere erroneamente abbandonato sul pianeta rosso, senza nessuna speranza di tornare a casa. Una gigantesca operazione prende però forma per riportarlo sano e salvo sulla Terra, ma nell’attesa dei soccorsi egli dovrà riuscire a resistere alle difficili condizioni del pianeta.

Sopravvissuto – The Martian: il cast del film

Per interpretare l’astronauta Mark Watney, bloccato su Marte, è stato scelto l’attore Matt Damon. Questi svolse le proprie scene quando tutto il resto del cast aveva già terminato le proprie, e si trovò pertanto a vivere una reale condizione di isolamento. Questa gli ha però permesso di entrare ulteriormente nella mente di un uomo abbandonato alla più totale solitudine su un altro pianeta. Accanto a lui, nel ruolo dell’astronauta Melissa Lewis, vi è invece Jessica Chastain. Per prepararsi al ruolo, l’attrice incontrò veri astronauti, traendo grande ispirazione da questi. In particolare, costruì il personaggio basandosi su Tracy Caldwell Dyson.

Sono poi presenti Michael Peña nei panni di Rick Martinez, Kate Mara in quelli di Beth Johanssen, e Sebastian Stan come Chris Beck, membri della spedizione di ricerca su Marte. L’attore Jeff Daniels è invece il direttore della NASA Theodore Sanders. Recitano poi nel Sean Bean nei panni di Mitch Henderson, direttore della spedizione Ares 3, e Kristen Wiig come Annie Montrose, direttrice delle relazioni con i media. Il candidato all’Oscar Chiwetel Ejiofor interpreta Vincent Kapoor, direttore delle missioni su Marte, mentre Donald Glover è l’astrofisico Rich Purnell. L’attrice Mackenzie Davis ha invece dato vita a Mindy Park, addetta al controllo della missione.

Le differenze tra il libro e il film

Nell’adattare il celebre romanzo, Scott e lo sceneggiatore Drew Goddard, si sono mantenuti particolarmente fedeli alla storia scritta da Weir. Vi sono però inevitabilmente alcune differenze, che hanno permesso al racconto di acquisire una forma più consona al mezzo cinematografico. La prima di queste si ritrova già nell’inizio. Nel romanzo, infatti, la vicenda si apre nel momento in cui Watney è già stato abbandonato su Marte. Il come ciò sia accaduto è spiegato solo molto dopo. Per non confondere gli spettatori, però, per dar vita al film si è deciso di procedere in ordine cronologico, e dunque dall’incidente a causa del quale l’astronauta si ritroverà solo su Marte.

Nel salvataggio di questi, nel romanzo, si ritrovano anche alcune dispute di carattere politico tra gli Stati Uniti e la Cina. Dettaglio, questo, del tutto rimosso dal film. Una particolare differenza rispetto al libro si può ritrovare anche nel momento in cui Mark lascia la sua base per dirigersi in un punto del pianeta dove gli sarà più facile essere raggiunto e recuperato. Durante questo spostamento, tutt’altro che breve, l’astronauta va però incontro a numerosi pericoli mortali. Tale sequenza di eventi, per motivi di spazio, non è presente nel film, dove dunque Mark raggiunge il punto prestabilito senza grossi intoppi.

Egli si trova però ad avere maggiori problemi in altri momenti della storia rispetto a quanto narrato invece nel libro. Un’ultima differenza la si ritrova anche nel finale. Nel libro, la storia si conclude semplicemente con il recupero di Watney, il quale ha così modo di tornare finalmente sulla terra. Nel film, invece, si ha un epilogo che mostra ciò che gli astronauti hanno fatto in seguito al loro ritorno a casa. Ciò permette di dare una conclusione ancor più netta alla loro storia e mostrare dunque il loro ritorno sani e salvi sul pianeta terra.

Il trailer di Sopravvissuto – The Martian e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile vedere o rivedere il film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Sopravvissuto – The Martian è infatti disponibile nel catalogo di Rakuten Tv, Apple TV, Prime Video, Disney+ e Netflix. Per vederlo, in base alla piattaforma scelta, basterà iscriversi o noleggiare il singolo film. Si avrà così questo a disposizione per un determinato limite temporale entro cui effettuare la visione.

Fonte: IMDb, CinemaBlend