Come riportato da Deadline, la Universal Pictures si è aggiudicata in anticipo l’adattamento del libro “Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America” di Mark A. Bradley, con il neo vincitore dell’Oscar Cillian Murphy come protagonista e produttore. Jez Butterworth (“Spectre“, “Le Mans ’66“) e John-Henry Butterworth (“Get On Up“, “Indiana Jones e il Quadrante del Destino“) adatteranno la sceneggiatura. In precedenza hanno collaborato insieme a “Edge of Tomorrow“.

“Blood Runs Coal” si svolge alla fine degli anni ’60 nelle miniere di carbone della Pennsylvania e racconta uno scioccante assassinio che ha cambiato la storia dei sindacati americani. John Davis e Jordan Davis produrranno attraverso la Davis Entertainment, mentre Murphy e Alan Moloney produrranno attraverso la Big Things Films. Mark A. Bradley sarà il produttore esecutivo. Lexi Barta della Universal, recentemente elevata a vicepresidente senior della produzione, supervisionerà il progetto per lo studio.

Cillian Murphy: i prossimi progetti dell’attore

Cillian Murphy, reduce dall’Oscar vinto per “Oppenheimer“, ha diversi progetti imminenti, tra cui il dramma storico “Small Things Like These“, presentato al Festival di Berlino, “Steve” di Netflix e l’attesissimo film di “Peaky Blinders“, le cui riprese dovrebbero avere inizio in autunno. Inoltre, sarà produttore esecutivo di “28 anni dopo“, l’annunciato sequel del zombie movie “28 giorni dopo”, che probabilmente lo vedrà anche riprendere il suo ruolo. A questi si aggiunge ora “Blood Runs Coal”, su cui dunque si attendono ora maggiori informazioni.

Di cosa parla Blood Runs Coal?

Blood Runs Coal si svolge alla fine degli anni ’60 nelle miniere di carbone della Pennsylvania e racconta uno dei crimini più infami della storia del lavoro organizzato. Jock Yablonski era un minatore di seconda generazione che divenne un attivista del sindacato United Mine Workers dopo che suo padre rimase ucciso in un’esplosione in miniera. Si è battuto per la sicurezza, per migliori condizioni di lavoro e per ottenere benefici per la salute, dato che molti intorno a lui erano colpiti da malattie respiratorie, e gli incidenti in miniera erano fin troppo comuni e prevenibili.

Jock si scontrò con Tony Boyle, il presidente del sindacato, accusato di usare le casse del sindacato come salvadanaio personale. Quando Yablonski si è candidato contro Boyle e ha mosso accuse di scorrettezze, Boyle – che ha speso i fondi del sindacato per la propria campagna elettorale – è stato rieletto tra le accuse di aver imbrattato le urne. Era talmente incattivito dall’audacia di essere stato sfidato che si dice abbia ordinato l’omicidio del suo avversario. Dopo tre tentativi, Yablonski fu ucciso insieme alla maggior parte della sua famiglia mentre si riuniva per il Capodanno.

Chip Yablonski, il figlio di Jock, era però fuori casa e questo gli ha salvato la vita. Avvocato del lavoro, egli ha fatto della giustizia per suo padre la sua missione di vita. Ha presentato una petizione affinché il Dipartimento del Lavoro indagasse. Dopo che due degli assassini condannati hanno indicato Boyle come la mente che ha usato i fondi del sindacato sottratti per pagare i sicari che hanno ucciso Yablonski, sua moglie e sua figlia, il capo del sindacato è stato incriminato per tre capi d’accusa di omicidio, condannato nel 1974 e condannato a tre ergastoli. Cillian Murphy interpreterà proprio Chip Yablonski nel film.