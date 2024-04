Westworld – stagione 5: Jonathan Nolan spera di poter finire la serie HBO

Jonathan Nolan nutre ancora speranze per Westworld. Nolan e la co-creatrice Lisa Joy avevano progettato di realizzare una quinta e ultima stagione di Westworld. Tuttavia, la HBO ha cancellato l’ambiziosa serie fantascientifica dopo quattro stagioni nel novembre 2022. Come se non bastasse, un mese dopo la HBO ha rimosso Westworld da Max per ridurre i costi.

Perché Jonathan Nolan vuole realizzare la quinta stagione di Westworld?

Il futuro della quinta stagione di Westworld è incerto. Tuttavia, Nolan rimane ottimista sul fatto che la serie avrà un finale adeguato. Alla domanda di The Hollywood Reporter sul finale originale previsto per Westworld, Nolan ha sottolineato il suo desiderio di “finire la storia“.

“Sì, al 100%”, ha detto Jonathan Nolan quando gli è stato chiesto se ha intenzione di realizzare il finale originale di Westworld. “Siamo dei completisti. Mi ci sono voluti otto anni e un cambio di regista per realizzare Interstellar. Vorremmo finire la storia che abbiamo iniziato“.

Il fatto che la HBO abbia tolto la serie a Max non ha disturbato Jonathan Nolan. È “orgoglioso” di ciò che hanno realizzato. Tuttavia, Jonathan Nolan desidera ancora completare la serie.

“In termini di completamento della storia, capisci che hai il tempo che hai, a volte è quanto vuoi, a volte no“, ha aggiunto Jonathan Nolan. “Sono fottutamente orgoglioso di quello che abbiamo realizzato. È stata un’esperienza straordinaria. Penso che sarebbe un errore guardare indietro e provare solo rammarico [per come è finita]. Ma c’è ancora molto desiderio di finirlo“.

Westworld è andato in onda per quattro stagioni sulla HBO dal 2016 al 2022. La stagione 1 di Westworld ha fatto registrare i massimi ascolti per la HBO. Tuttavia, a partire dalla seconda stagione Westworld ha iniziato a declinare dal punto di vista critico. Candidato a 54 Emmy, Westworld ne ha vinti nove, tra cui quello per l’attrice non protagonista in una serie drammatica a Thandie Newton nel 2018.