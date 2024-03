Ari Aster ha messo insieme un cast stellare per il suo prossimo film, Eddington, reclutando Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward e Clifton Collins Jr.

A24 sta finanziando e producendo il film che, sulla base del track record di Aster, possiamo solo supporre che ci farà venire gli incubi. I dettagli della trama sono tenuti nascosti, a parte il fatto che il film “segue uno sceriffo di una piccola città del New Mexico con aspirazioni più elevate”.

La produzione di Eddington inizierà questa settimana, con Aster che scrive, dirige e produce insieme a Lars Knudsen sotto la loro bandiera Square Peg. Il due volte candidato all’Oscar Darius Khondji (“Evita”, “Bardo”) è il direttore della fotografia.

Eddington segna la sesta collaborazione tra Square Peg e A24, che hanno prodotto e distribuito i tre film precedenti di Aster – Hereditary, Midsommar e Beau ha Paura – altre a Dream Scenario e l’imminente Death of a Unicorno.

Phoenix è stato recentemente nominato per un Golden Globe per la sua interpretazione da protagonista in Beau ha Paura, la commedia dark horror di Ari Aster del 2023 su un uomo problematico che decide di andare a far visita a sua madre.

La Stone è fresca di vincita del suo secondo Academy Award per la sua interpretazione da protagonista in Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, che ha anche prodotto. Butler attualmente recita in Dune: Parte Due e prossimamente uscirà nei cinema The Bikeriders di Jeff Nichols, mentre Pascal è in Drive Away Dolls di Ethan Coen e sta lavorando alla seconda stagione di The Last of Us della HBO.