Yellowjackets si concluderà con la stagione 4

Di Chiara Guida

-

Yellowjackets - stagione 3

Yellowjackets” si concluderà con la sua quarta stagione, secondo quanto riporta Variety. La serie Showtime/Paramount+ Premium, prodotta da Lionsgate TV, ha debuttato originariamente nel 2021, e la terza stagione è andata in onda tra febbraio e aprile 2025. La quarta stagione debutterà nel 2026, con una data di uscita precisa che verrà rivelata in seguito. La sala degli sceneggiatori per la quarta stagione è ora aperta.

“Dopo tre stagioni incredibili e un’attenta valutazione, siamo entusiasti di annunciare che porteremo la storia di Yellowjackets alla sua contorta conclusione in questa quarta e ultima stagione”, hanno dichiarato i creatori della serie e co-showrunner Ashley Lyle e Bart Nickerson. “Abbiamo sempre saputo che sarebbe arrivato un momento in cui la storia ci avrebbe detto che voleva finire, e crediamo che il nostro compito – la nostra responsabilità – sia ascoltare. Raccontare questa storia emozionante, selvaggia e profondamente umana è stata un’esperienza profondamente significativa e un vero onore per noi, e siamo profondamente grati al brillante cast, alla troupe e agli sceneggiatori che hanno coraggiosamente intrapreso questo viaggio con noi per darle vita. Soprattutto, vogliamo ringraziare i fan che ci sono rimasti accanto in ogni momento, mistero e pasto: l’Alveare non è nulla senza di voi! Non vediamo l’ora di condividere il capitolo finale con voi e speriamo che lo troviate… delizioso. Un caro saluto, A & B.”

Secondo una persona a conoscenza della situazione, sono in corso trattative per la prosecuzione del rapporto tra Lyle e Nickerson con Paramount anche dopo la fine della serie.

Yellowjackets è l’ultima serie di Showtime ad annunciare la sua conclusione in seguito alla fusione tra Paramount e Skydance. Più di recente, è stato riferito che “The Chi” sarebbe terminato dopo otto stagioni, mentre Variety ha riferito in esclusiva che la serie prequel “Dexter: Original Sin” era stata cancellata. Pertanto, gli unici due originali Showtime rimasti al momento sono “The Agency”, che sta preparando la sua seconda stagione, e “Dexter: Resurrection”, che ha recentemente annunciato il rinnovo per la seconda stagione.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
