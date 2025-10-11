HomeSerie TvNews

Invincible – Stagione 4 arriverà a marzo, Lee Pace sarà il cattivo Thragg

Di Chiara Guida

-

Prime Video ha pubblicato il primo teaser di Invincible – Stagione 4, la cui uscita è prevista per marzo 2026, in occasione del New York Comic Con. È stato anche annunciato il ruolo di uno dei cattivi più pericolosi della serie a fumetti: Lee Pace darà la voce al malvagio Viltrumite Thragg.

La terza stagione di Invincible è andata in onda con i suoi otto episodi a febbraio 2025 e ha ricevuto un rinnovo anticipato per una quinta stagione a luglio al San Diego Comic Con. È stato anche rivelato che Matthew Rhys darà la voce a un personaggio sconosciuto nella quarta stagione.

Dopo una pausa di quasi tre anni tra le prime due stagioni della serie (più un’impopolare pausa a metà stagione nella seconda), la terza stagione ha segnato un ritorno in grande stile per la serie e ha entusiasmato i fan con la sua azione ultra-violenta e le sue avvincenti trame tratte dai fumetti.

La terza stagione si è conclusa con diversi colpi di scena per Mark Grayson, alias Invincible, interpretato da Steven Yeun. È sopravvissuto alla Guerra degli Invincibili, in cui il cattivo Angstrom Levy (Sterling K. Brown), che saltava da un universo all’altro, ha reclutato un esercito di Invincibili provenienti da dimensioni alternative per combattere sulla Terra. L’Invincibile originale ha salvato la situazione, ma Rex Splode (Jason Mantzoukas) è morto e diversi eroi sono rimasti gravemente feriti. Si scopre anche che Angstrom Levy è sopravvissuto teletrasportandosi in un altro universo.

Proprio mentre il mondo si sta ricostruendo, un Viltrumite squilibrato di nome Conquest (doppiato dall’ex co-protagonista di Yeun in “The Walking DeadJeffrey Dean Morgan) arriva sulla Terra per assistere alla conquista del pianeta da parte di Invincibile, non ancora iniziata. I due si affrontano in una feroce battaglia, con la fidanzata di Mark, Atom Eve (Gillian Jacobs), che si ritrova coinvolta nel fuoco incrociato. Proprio quando sembra che Conquest abbia inferto un colpo fatale sia a Eve che a Invincible, i poteri di Eve ricostruiscono il suo corpo e lei neutralizza il malvagio Viltrumite. Con Conquest sconfitto, Invincible rivela che adotterà una posizione più favorevole all’uccisione per sconfiggere i suoi nemici. C’è anche un esercito alieno di Sequid che si sta lentamente formando, Cecil Stedman (Walton Goggins) tiene segretamente incarcerato Conquest, la Bestia da Battaglia assetata di battaglia è viva e il detective demoniaco Damien Darkblood sta evocando un mostro infernale per combattere Invincible.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
