HomeCinema News2025

Megan Fox nel cast di Five Nights at Freddy’s 2, sarà Toy Chica

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Megan Fox in Subservience

Megan Fox si è unita al cast di Five Nights at Freddy’s 2 e interpreterà Toy Chica, prestandole la voce. Il film, un sequel horror ambientato nel locale infestato in stile Chuck E. Cheese noto come Freddy Fazbear’s Pizza, arriverà nelle sale il 5 dicembre.

Tra i nuovi membri del cast annunciati per il film Universal e Blumhouse figurano MatPat come voce di Toy Bonnie e Kellen Goff come Toy Freddy.

Per Five Nights at Freddy’s 2, Emma Tammi torna alla regia. Josh Hutcherson, protagonista del primo film, torna anche per il sequel, che include membri del cast come Matthew Lillard, Elizabeth Lail e Piper Rubio.

Hutcherson ha recitato nell’originale come guardia di sicurezza notturna al Freddys Fazbear’s Pizza, dove le mascotte animatroniche sono inclini a commettere omicidi. Lo studio non ha chiarito quali mostri meccanici torneranno nel sequel, ma ha condiviso il nuovo slogan: “Chiunque può sopravvivere a cinque notti. Questa volta, non ci saranno seconde possibilità”.

La notizia del casting è stata annunciata durante il panel di Jason Blum al BlumFest al New York Comic-Con, che ha celebrato diversi titoli in arrivo della Blumhouse, tra cui “Black Phone 2”, il videogioco “Sleep Awake” e “Five Nights at Freddy’s 2”.

Megan Fox ha recentemente recitato al fianco di Michele Morrone nel thriller di Millennium Media “Subservience” ed è apparso nella serie comica di Amazon “Overcompensating“. Altri suoi recenti crediti degni di nota includono la commedia dark “Till Death”, “Night Teeth”, “Big Gold Brick” e “The Expendables 4”.

Articolo precedente
Darkness of Man: la spiegazione del finale del film
Articolo successivo
Yellowjackets si concluderà con la stagione 4
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved