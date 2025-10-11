Megan Fox nel cast di Five Nights at Freddy’s 2, sarà Toy Chica

Megan Fox si è unita al cast di Five Nights at Freddy’s 2 e interpreterà Toy Chica, prestandole la voce. Il film, un sequel horror ambientato nel locale infestato in stile Chuck E. Cheese noto come Freddy Fazbear’s Pizza, arriverà nelle sale il 5 dicembre.

Tra i nuovi membri del cast annunciati per il film Universal e Blumhouse figurano MatPat come voce di Toy Bonnie e Kellen Goff come Toy Freddy.

Per Five Nights at Freddy’s 2, Emma Tammi torna alla regia. Josh Hutcherson, protagonista del primo film, torna anche per il sequel, che include membri del cast come Matthew Lillard, Elizabeth Lail e Piper Rubio.

Hutcherson ha recitato nell’originale come guardia di sicurezza notturna al Freddys Fazbear’s Pizza, dove le mascotte animatroniche sono inclini a commettere omicidi. Lo studio non ha chiarito quali mostri meccanici torneranno nel sequel, ma ha condiviso il nuovo slogan: “Chiunque può sopravvivere a cinque notti. Questa volta, non ci saranno seconde possibilità”.

La notizia del casting è stata annunciata durante il panel di Jason Blum al BlumFest al New York Comic-Con, che ha celebrato diversi titoli in arrivo della Blumhouse, tra cui “Black Phone 2”, il videogioco “Sleep Awake” e “Five Nights at Freddy’s 2”.

Megan Fox ha recentemente recitato al fianco di Michele Morrone nel thriller di Millennium Media “Subservience” ed è apparso nella serie comica di Amazon “Overcompensating“. Altri suoi recenti crediti degni di nota includono la commedia dark “Till Death”, “Night Teeth”, “Big Gold Brick” e “The Expendables 4”.