Z Nation, il popolare show di SYFY dedicato agli zombie, potrebbe essere rianimato dalla morte e rilanciato. I creatori di The Asylum hanno diffuso un’immagine che promette un “importante annuncio a breve” dopo la “breve pausa” dello show.

Questa pausa è avvenuta quando lo show è stato improvvisamente cancellato nel 2018 dopo cinque stagioni, nonostante un discreto successo. Inizialmente è durata 68 episodi e ha avuto un seguito nell’universo sotto forma di Black Summer, che ha dato uno sguardo meno gioviale all’apocalisse zombie rispetto al suo predecessore. Tuttavia, questa serie ha avuto solo due stagioni.

Sorry folks. We took a brief break. But now that we’re back… #ZNation pic.twitter.com/MaRC7fWISG — The Asylum (@theasylumcc) March 12, 2024

Sarà la stagione 6 di Z-Nation

Sarà la stagione 6 di Z-Nation? Un film? Tornerà la vecchia banda? O sarà un reboot? Il nostro parere è che, trattandosi di The Asylum, a cui piace scimmiottare i juggernaut della cultura pop (Z-Nation è una risposta a The Walking Dead), questa serie seguirà un percorso simile a quello degli spin-off di The Walking Dead, magari seguendo i vecchi personaggi in luoghi diversi? Qualunque sia il seguito, si spera che non ci vorrà molto tempo prima di scoprirlo.

Z Nation segue i sopravvissuti a un virus zombie tre anni dopo l’evento catastrofico. Un gruppo si riunisce per trasportare l’unica cura possibile per la piaga attraverso il paese. Un uomo che sembra essere immune agli effetti della malattia.

Z Nation è interpretato da Russell Hodgkinson (Sharknado 5), Nat Zang, Keith Allan (Star Trek: Enterprise), Kellita Smith (The Bernie Mac Show), Anastasia Baranova (God of War: Ragnarok) e DJ Qualls (Road Trip).