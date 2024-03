Penultimo appuntamento con Doc – Nelle tue mani 3 che continua a tenere il pubblico di Rai1 col fiato sospeso. In questi due nuovi episodi sembra che la scossa del terremoto abbia smosso tutto pure gli sceneggiatori che hanno di nuovo colpito nel segno. Nel finale del quattordicesimo episodio infatti prima ci saluta, per sempr, un personaggio secondario e uno dei principali scopre che il male, che in passato aveva combattuto, purtroppo è tornato.

La trama di Doc – Nelle tue mani 3 episodio 13

Il tredicesimo intitolato “Legami” mostra proprio quelli familiari di Lin con i suoi genitori e con sua sorella minore Yu, che viene ricoverata al Policlinico Ambrosiano. All’inizio il team medico e Doc, Luca Argentero, pensano ad un’infezione sessuale o a un’insufficienza epatica, ma all’improvviso la ragazza ha un’ischemia celebrale. Il padre di Lin, ancora arrabbiato con la figlia medico, vuole spostare Yu in una clinica privata.

Per fortuna a risolvere il caso ci arriva da sola Lin che riesce, anche grazie la sua conoscenza all’endometriosi della sorellina, a scoprire che la causa di tutto è l’aver smesso di prendere la pillola, motivo che poi ha ineschiato l’iniziale emorragia all’addome. Alla fine la specializzanda riesce anche a ricucire il rapporto con sua madre e il suo severo padre, ovviamente sempre supportata dal collega e amico Federico, l’attore Giacomo Giorgio.

In questo episodio non c’è solo spazio per i drammi della famiglia Wang, ma anche per quelli della coppia Giulia e Doc. La colpa è di Andrea, che non riesce a trovare un minuto per la dottoressa Giordano, Matilde Gioli, perchè i suoi pazienti e il reparto di medicina sono la priorità assoluta. Fanti non riesce neanche a rivedere per un cena sua figlia Carolina, interpretata sempre da Beatrice Grannò vera e proprio guest star tornata dopo il successo con The White Lotus. Giulia intanto, spronata anche da Doc, pubblica la sua ricerca e decide di partecipare al concorso per diventare primario a Roma.

La trama di Doc – Nelle tue mani 3 episodio 14

La settima serata si conclude con “Vivere” in cui la morte, la “stronza” come viene chiamata da sempre da Doc, è la vera protagonista della trama. Elisabetta viene ricoverata, ormai in fin di vita a causa della sua malattia rara che si è aggravata all’improvviso ma la giovane madre è solo preoccupata del futuro di Pietro. Il dottore Cesconi ovviamente farà di tutto per aiutare la sua paziente, addirittura si offre come tutore visto che ormai ha confidenza con il ragazzino di 12 anni.

In conclusione Elisabetta muore ma non da sola, anzi nel momento più tragico, viene svelata l’identità del padre di Pietro, cioè Samuele, il fratello dello stesso Damiano Cesconi. Il ragazzino quindi perde la madre ma ritrova un papà mai conosciuto e scopre un amico che in realtà è suo zio. Nelle stesse ore nel reparto Riccardo, Pierpaolo Spollon, deve affrontare le sue paure visto che viene preso in cura Giorgio, il padre della sua compianta Alba, che riesce a salvare. Il tutor degli specializzandi, indeciso sul suo futuro, alla fine decide di rimanere definitivamente per lavorare in Medicina Interna.

L’episodio quindi si conclude con Giulia e Andrea che decidono di lasciarsi perchè tra loro non funziona, ma ammettono entrambi che non riusciranno mai a fare a meno l’uno dell’altra. Riccardo scopre il segreto di Martina, cioè che la collega non si è mai laureata in Medicina e Agnese, Sara Lazzaro, dopo una visita di controllo scopre che il tumore è tornato. Questa è la miccia che fa scattare nella donna di svelare tutto al ex marito ed è pronta a raccontagli tutto. La penultima puntata di Doc – Nelle tue mani 3 finisce proprio qui proprio, sul più bello, lasciando la rivelazione nel finale di questa terza stagione.

Doc – Nelle tue mani 3 con il fiato in sospeso fino all’ultimo

Doc – Nelle tue mani con il tredicesimo e quattordicesimo continua a tenere il livello della scorsa settimana puntando su una morte, quella di Elisabetta, e con una nuova ultima scioccante rivelazione. Ancora una volta per la parte meno drammatica, la fanno da padrona Federico e Lin, una coppia di fatto ma peccato che ne loro e ne i sceneggiatori, forse, non l’hanno ancora capito. Per concludere ora non ci resta che aspettare giovedì prossimo con gli ultimi episodi di Doc – Nelle tue mani 3.