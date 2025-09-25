Paramount+: tutti i film e le serie in arrivo ad ottobre 2025

Il mese di ottobre su Paramount+ si annuncia ricchissimo di debutti e ritorni attesi. La piattaforma porta in streaming nuove stagioni delle sue serie di punta, docu-film esclusivi e un’offerta di cinema internazionale che spazia dall’horror al crime drama, oltre a titoli italiani cult in arrivo nella library. Tra gli highlight spiccano Mayor of Kingstown S4 con Jeremy Renner e Edie Falco, Ozzy: No Escape From Now, Vicious, Playing Gracie Darling, Alma & The Wolf, il finale di stagione di NCIS: Tony & Ziva e la nuova stagione di Teen Mom UK Next Generation.
L’autunno di Paramount+ combina grandi nomi davanti e dietro la macchina da presa: Taylor Sheridan, Ozzy Osbourne, Dakota Fanning, Morgana O’Reilly e Ethan Embry sono solo alcuni dei protagonisti dei nuovi contenuti. Accanto alle novità, il catalogo italiano si arricchisce di classici come Habemus Papam di Nanni Moretti, Piove di Paolo Strippoli, Suspiria di Dario Argento e Gatta Cenerentola.
1Le uscite di ottobre su Paramount+
Mayor of Kingstown – Stagione 4 (dal 26 ottobre)
Con protagonista il candidato all’Oscar Jeremy Renner e l’attrice vincitrice di Emmy e Golden Globe Edie Falco, la serie co-creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon racconta Mike, alle prese con nuovi giocatori che cercano di colmare il vuoto di potere lasciato dai russi. Guerra tra bande, nuovi direttori di carcere e affetti in pericolo costringono il protagonista a confrontarsi con i demoni del passato.
Ozzy: No Escape From Now (dal 7 ottobre)
Docu-film definitivo sugli ultimi sei anni di vita di Ozzy Osbourne, diretto dalla regista premio BAFTA Tania Alexander. Tra interventi chirurgici, Parkinson, rinascita artistica, collaborazioni con Post Malone e album Ordinary Man e Patient Number 9, il film diventa un tributo alla determinazione e al talento del rocker dopo la sua scomparsa il 22 luglio 2025.
Vicious (dal 10 ottobre)
Horror con Dakota Fanning. Polly riceve una misteriosa scatola per un rituale inquietante: inserire qualcosa di cui ha bisogno, qualcosa che odia e qualcosa che ama. Un gioco che diventa incubo. Scritto e diretto da Bryan Bertino, prodotto da Richard Suckle e Bertino con produttori esecutivi Melinda Whitaker e Shane Boucher.
Playing Gracie Darling (dal 9 ottobre)
Serie originale mystery soprannaturale in sei episodi prodotta da Curio Pictures. La scomparsa della quattordicenne Gracie Darling durante una seduta spiritica e un nuovo caso inquietante 27 anni dopo costringono Joni a tornare nel passato. Nel cast Morgana O’Reilly, Dame Harriet Walter e Rudi Dharmalingam.
Alma & The Wolf (dal 21 ottobre)
Film horror diretto da Michael Patrick Jann. Ethan Embry interpreta Ren Accord, Li Jun Li è Alma, al centro di un legame oscuro con una presenza minacciosa tra paesaggi inquietanti. Girato sulle coste dell’Oregon, conferma la vocazione al cinema di genere.
Finale di stagione di NCIS: Tony & Ziva (23 ottobre)
Ultimo capitolo del franchise NCIS con Cote de Pablo e Michael Weatherly. Tony e Ziva, dopo anni di lontananza, devono fuggire per l’Europa cercando chi li sta braccando e imparare di nuovo a fidarsi l’uno dell’altra per costruire il finale felice che non hanno mai avuto.
Teen Mom UK Next Generation – Stagione 3
Dal brand MTV, torna la terza stagione con una nuova generazione di mamme adolescenti alle prese con le difficoltà e le gioie della maternità in giovane età.
Nuovi film italiani nella library
Arrivano su Paramount+ Habemus Papam di Nanni Moretti, Piove di Paolo Strippoli, Suspiria di Dario Argento e Gatta Cenerentola, film d’animazione del 2017 diretto da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone.