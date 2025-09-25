Paramount+: tutti i film e le serie in arrivo ad ottobre 2025

1 Le uscite di ottobre su Paramount+

Con protagonista il candidato all’Oscar Jeremy Renner e l’attrice vincitrice di Emmy e Golden Globe Edie Falco, la serie co-creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon racconta Mike, alle prese con nuovi giocatori che cercano di colmare il vuoto di potere lasciato dai russi. Guerra tra bande, nuovi direttori di carcere e affetti in pericolo costringono il protagonista a confrontarsi con i demoni del passato.

Ozzy: No Escape From Now (dal 7 ottobre)

Docu-film definitivo sugli ultimi sei anni di vita di Ozzy Osbourne, diretto dalla regista premio BAFTA Tania Alexander. Tra interventi chirurgici, Parkinson, rinascita artistica, collaborazioni con Post Malone e album Ordinary Man e Patient Number 9, il film diventa un tributo alla determinazione e al talento del rocker dopo la sua scomparsa il 22 luglio 2025.

Vicious (dal 10 ottobre)

Horror con Dakota Fanning. Polly riceve una misteriosa scatola per un rituale inquietante: inserire qualcosa di cui ha bisogno, qualcosa che odia e qualcosa che ama. Un gioco che diventa incubo. Scritto e diretto da Bryan Bertino, prodotto da Richard Suckle e Bertino con produttori esecutivi Melinda Whitaker e Shane Boucher.

Playing Gracie Darling (dal 9 ottobre)

Serie originale mystery soprannaturale in sei episodi prodotta da Curio Pictures. La scomparsa della quattordicenne Gracie Darling durante una seduta spiritica e un nuovo caso inquietante 27 anni dopo costringono Joni a tornare nel passato. Nel cast Morgana O’Reilly, Dame Harriet Walter e Rudi Dharmalingam.

Alma & The Wolf (dal 21 ottobre)

Film horror diretto da Michael Patrick Jann. Ethan Embry interpreta Ren Accord, Li Jun Li è Alma, al centro di un legame oscuro con una presenza minacciosa tra paesaggi inquietanti. Girato sulle coste dell’Oregon, conferma la vocazione al cinema di genere.

Finale di stagione di NCIS: Tony & Ziva (23 ottobre)

Ultimo capitolo del franchise NCIS con Cote de Pablo e Michael Weatherly. Tony e Ziva, dopo anni di lontananza, devono fuggire per l’Europa cercando chi li sta braccando e imparare di nuovo a fidarsi l’uno dell’altra per costruire il finale felice che non hanno mai avuto.

Teen Mom UK Next Generation – Stagione 3

Dal brand MTV, torna la terza stagione con una nuova generazione di mamme adolescenti alle prese con le difficoltà e le gioie della maternità in giovane età.

Nuovi film italiani nella library

Arrivano su Paramount+ Habemus Papam di Nanni Moretti, Piove di Paolo Strippoli, Suspiria di Dario Argento e Gatta Cenerentola, film d’animazione del 2017 diretto da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone.