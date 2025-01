Il bambino con il pigiama a righe è basato su una storia vera?

Il romanzo di John Boyne Il bambino con il pigiama a righe è stato pubblicato per la prima volta nel 2006 e adattato in un film di successo due anni dopo. È un best-seller internazionale e nel 2016 ha venduto sette milioni di copie. Gli insegnanti di tutto il Regno Unito lo usano come strumento per insegnare l’Olocausto nelle lezioni di storia e di inglese.

Molte persone che hanno letto il libro o visto l’adattamento cinematografico credono che si tratti di una storia vera, basata su persone ed eventi reali. Tuttavia, è importante capire che il libro è un’opera di fantasia. Gli eventi descritti non sarebbero mai potuti accadere. In questo blog illustro alcune delle inesattezze storiche del libro e le rappresentazioni stereotipate dei personaggi principali che contribuiscono a perpetuare pericolosi miti sull’Olocausto.

Bruno

Bruno (Asa Butterfield) è il personaggio principale del libro. È un ragazzino tedesco il cui padre (David Thewlis), un nazista di alto rango, accetta un nuovo lavoro e quindi la famiglia deve trasferirsi in un nuovo posto. Bruno ha nove anni ma non sembra essere consapevole della guerra che lo circonda, di chi siano gli ebrei e nemmeno di chi sia Adolf Hitler. In quanto giovane tedesco, figlio di un alto ufficiale delle SS, Bruno avrebbe dovuto far parte, per legge, della Gioventù hitleriana. Avrebbe frequentato una scuola tedesca dove gli studenti giuravano regolarmente a Hitler e dove la propaganda antisemita si infiltrava in ogni parte del programma di studi. Ai bambini veniva insegnato che la guerra era qualcosa di cui essere orgogliosi, perché significava che la Germania sarebbe tornata a essere una grande potenza.

La caratterizzazione di Bruno perpetua la convinzione che la maggior parte dei civili tedeschi fosse ignara di ciò che accadeva intorno a loro. In realtà, l’opinione pubblica in Germania e nell’Europa occupata era ben consapevole che gli ebrei venivano perseguitati, costretti a emigrare e infine deportati. Molti sapevano anche che gli ebrei venivano uccisi. Molti tedeschi trassero profitto dall’Olocausto, in quanto le proprietà e i beni degli ebrei vennero “arianizzati”, ovvero sottratti ai proprietari ebrei per essere dati ai tedeschi “etnici”. Una minoranza di civili tedeschi si oppose all’ideologia nazista. Le autorità naziste eliminarono la resistenza al regime in modo rapido e brutale.

Shmuel

Shmuel è un giovane ebreo che Bruno incontra durante un’esplorazione nei pressi della sua nuova casa. La prima volta che si incontrano, Shmuel si trova dietro il filo spinato di un campo di concentramento. Nel corso della storia, i due ragazzi creano un’amicizia nonostante siano separati dal filo spinato.

Come pubblico impariamo molto su Bruno, che diventa un bambino reale nella nostra immaginazione. Tuttavia, Shmuel è sempre e solo rappresentato come una vittima monodimensionale. Shmuel non ha personalità o individualità, quindi il pubblico non crea un legame emotivo con lui. Ciò significa che per il lettore è più difficile entrare in empatia con Shmuel e la sua situazione.

La caratterizzazione di Shmuel ritrae le vittime ebree come passive e senza resistenza. Tuttavia, la resistenza ebraica esisteva sia all’interno che all’esterno dei campi di concentramento e di sterminio. Ad Auschwitz-Birkenau un gruppo di Sonderkommando (prigionieri ebrei costretti a svolgere il terribile lavoro di ammassare le persone nelle camere a gas e poi rimuovere i cadaveri) riuscì a far esplodere uno dei crematori e a uccidere alcune guardie. È importante che la gente capisca che gli ebrei non sono andati incontro alla morte senza cercare di salvarsi.

La storia di Shmuel è anche storicamente inaccurata. Per i lettori del libro è chiaro che il campo è probabilmente il complesso del campo di concentramento di Auschwitz, come Bruno lo chiama “Fuori-Casa”. Se un ragazzo come Shmuel fosse entrato ad Auschwitz-Birkenau, è molto probabile che al suo arrivo sarebbe stato spedito direttamente nelle camere a gas, come la maggior parte dei bambini che vi arrivavano, poiché i nazisti non li consideravano utili per il lavoro forzato. Un piccolo numero di bambini fu scelto per la sperimentazione medica, ma questi bambini furono tenuti lontani dal campo principale. Anche se Shmuel fosse stato selezionato per i lavori forzati, non avrebbe avuto la possibilità di trascorrere la maggior parte delle sue giornate seduto alla periferia del campo.

Il finale del film Il bambino con il pigiama a righe

La conclusione della storia lascia molti lettori sconvolti. Bruno scava un tunnel sotto il filo spinato, striscia nel campo, poi insieme a Shmuel va alla ricerca del padre scomparso. Entrambi i ragazzi vengono coinvolti in un gruppo di prigionieri che vengono portati alla camera a gas, dove vengono tutti uccisi. Il fulcro emotivo della storia è la famiglia di Bruno e la sua angoscia nel rendersi conto di ciò che è accaduto al figlio. L’attenzione del lettore rimane sull’esperienza del comandante del campo di concentramento e di sua moglie, il cui figlio è stato ucciso in quello che viene rappresentato come un tragico incidente.

Poiché la storia si concentra sulla famiglia di Bruno, il libro non affronta la tragedia principale dell’Olocausto: il fatto che nessuna delle persone nella camera a gas avrebbe dovuto trovarsi lì. A causa del modo in cui il personaggio di Shmuel viene rappresentato nel romanzo, il suo personaggio non suscita nel lettore la stessa simpatia di Bruno. Shmuel rappresenta il milione e mezzo di bambini assassinati dal regime nazista ad Auschwitz-Birkenau, nei campi di sterminio dell’Europa occupata e nei campi di sterminio in cui milioni di civili sono stati fucilati in fosse comuni, eppure la simpatia del lettore è rivolta a un comandante di campo di concentramento nazista e alla sua famiglia.