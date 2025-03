Bring Her Back – Torna da me, trailer e poster del nuovo horror SONY

Ecco il trailer e il poster di Bring Her Back – Torna da me, il nuovo horror Sony Pictures prodotto da A24. Il film è diretto da Danny Philippou e Michael Philippou (Talk to Me). Nel cast ci sono Billy Barratt (Crater), Sora Wong, Jonah Wren Phillips (How to Make Gravy), Sally-Anne Upton (Five Bedrooms), Stephen Phillips, Mischa Heywood e Sally Hawkins (La forma dell’acqua – The Shape of Water).

Un fratello e una sorella scoprono un terrificante rituale nella casa isolata della loro nuova madre adottiva. Il film sarà nelle sale italiane dal 29 maggio distribuito da Eagle Pictures.

Ecco il poster di Bring Her Back – Torna da me