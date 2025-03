Nicholas Hoult protagonista di un heist movie diretto da David Leitch

Il prossimo thriller d’azione di alto profilo di David Leitch si sta arricchendo di una serie di star: secondo le fonti di Deadline, Nicholas Hoult sarà il protagonista del film di Amazon MGM Studios, Imagine Entertainment e 87North, ancora senza titolo, che Leitch sta a punto dirigendo. Il film, come riferito, è sviluppato a partire da una sceneggiatura di Mark Bianculli.

I dettagli sulla trama sono stati tenuti nascosti, ma visti i precedenti di Leitch, che ha saputo regalare grandi emozioni e divertenti colpi di scena in film come Bullet Train, Deadpool 2 e, più recentemente, The Fall Guy, ci si aspetta qualcosa di simile. Kelly McCormick di 87North e Leitch produrranno insieme a Brian Grazer, Jeb Brody e Allan Mandelbaum di Imagine.

Il progetto ha guadagnato molto slancio nelle ultime settimane, dopo che Leitch e McCormick sono saliti a bordo del progetto all’inizio dell’anno. Una volta che il pacchetto è stato immesso sul mercato, non è passato molto tempo prima che Amazon si muovesse per aggiudicarsi i diritti e il progetto ha subito iniziato ad attirare talenti di alto profilo, con Nicholas Hoult che ha recentemente firmato per diventare il protagonista e le cui riprese sono previste per la fine dell’estate.

Nicholas Hoult, da Nosferato a Superman

Nicholas Hoult è reduce da un inverno molto intenso, iniziato con la partecipazione al film di Clint Eastwood Giurato numero 2. A questo ha fatto seguito il ruolo acclamato dalla critica in The Order e ha concluso l’anno recitando nel film campione d’incassi Nosferatu. In estate interpreterà Lex Luthor nell’attesissimo Superman di James Gunn. Tra gli altri suoi importanti lavori cinematografici e televisivi figurano La favorita, la serie X-Men e The Great, per il quale ha ottenuto una nomination ai SAG e agli Emmy.