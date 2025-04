Drop – accetta o rifiuta, il Secondo Trailer Ufficiale

Universal Pictures ha distribuito on line il Secondo Trailer Ufficiale di Drop – accetta o rifiuta, il nuovo progetto di Blumhouse in arrivo al cinema dal 17 aprile.

I primi appuntamenti sono già abbastanza stressanti. Ma andare a un primo appuntamento mentre uno sconosciuto ti invia dei meme irritanti che evolvono in minacce di morte, è da brividi. Il regista Christopher Landon torna ai thriller dall’intensità giocosa e imprevedibile, perfezionata nei film Auguri per la tua Morte, in questo giallo moderno dove chiunque è un sospettato… o una vittima. Drop è prodotto congiuntamente dalle case di produzione specializzate in blockbuster di genere, Blumhouse e Platinum Dunes.

La candidata agli Emmy Meghann Fahy, star rivelazione di The White Lotus e The Perfect Couple, interpreta Violet, una madre vedova che dopo anni ha il suo primo appuntamento. All’arrivo in un ristorante elegante, scopre che il suo appuntamento, Henry (Brandon Sklenar di It Ends with Us), è più affascinante e attraente di quanto si aspettasse. Ma la loro alchimia inizia a deteriorarsi quando Violet viene prima infastidita e poi terrorizzata da una serie di messaggi anonimi sul suo telefono.

Le viene ordinato di non parlarne con nessuno e di seguire le istruzioni, altrimenti la figura incappucciata che appare nelle telecamere di sorveglianza di casa, ucciderà suo figlio e la sorella che lo sta accudendo. Violet deve fare esattamente ciò che le viene chiesto o tutti quelli che ama moriranno. L’ultima direttiva del suo aguzzino invisibile? Uccidi Henry.

Il film vede anche la partecipazione di Violett Beane (Obbligo o verità) e del giovane esordiente Jacob Robinson, rispettivamente nei ruoli della sorella e del figlio di Violet; con Reed Diamond (L’arte di vincere), Gabrielle Ryan (Power Book IV: Force), Jeffery Self (Mack & Rita), Ed Weeks (The Mindy Project) e Travis Nelson (The Lake) come membri dello staff e clienti del ristorante.

Drop è diretto dall’acclamato regista Christopher Landon, sceneggiatore e regista di Un Fantasma In Casa dello scorso anno e dei successi Blumhouse come Freaky, Il segnato e la saga Auguri per la tua Morte. Il film è scritto da Jillian Jacobs & Chris Roach, autori di Obbligo o verità e Fantasy Island di Blumhouse.

Il film è prodotto da Jason Blum (Five Nights at Freddy’s, M3GAN) per Blumhouse, e da Michael Bay (i film di Transformers, il franchise A Quiet Place), Brad Fuller (i film di A Quiet Place, la saga de La notte del giudizio) e Cameron Fuller (The Astronaut) per Platinum Dunes. Il produttore esecutivo è Sam Lerner.