The Handmaid’s Tale ottiene un sequel: via libera a The Testaments

Hulu ha ufficialmente ordinato la serie The Testaments, il seguito di The Handmaid’s Tale, la cui produzione dovrebbe iniziare il 7 aprile. Dai produttori esecutivi Bruce Miller e Warren Littlefield, il dramma è basato sull’omonimo romanzo di Margaret Atwood del 2019, ambientato nella teocrazia distopica di Gilead, più di 15 anni dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale.

La protagonista di The Handmaid’s Tale, Elisabeth Moss, sarà anche produttrice esecutiva del progetto. La speranza è che Moss sia guest star nel sequel, riprendendo il ruolo di June Osbourne, che è legata ad Agnes e Daisy. Con The Handmaid’s Tale che dovrebbe debuttare con la sua ultima stagione l’8 aprile, le apparizioni di June dipenderanno dalla sua sopravvivenza alla ribellione, a meno che non scelgano di seguire la strada dei flashback.

The Testaments completa il cast con 9 nuovi attori: Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya e Kira Guloien.

La storia di formazione vede una nuova generazione di giovani donne a Gilead, alle prese con il futuro cupo che le attende. Per queste giovani donne, crescere a Gilead è tutto ciò che hanno sempre conosciuto, non avendo ricordi tangibili del mondo esterno prima del loro indottrinamento in questa vita. Di fronte alla prospettiva di essere sposate e di vivere una vita di servitù, saranno costrette a cercare alleati, sia nuovi che vecchi, per aiutarle nella loro lotta per la libertà e la vita che meritano.

Il cast principale precedentemente annunciato include Chase Infiniti nel ruolo di Agnes, Lucy Halliday nel ruolo di Daisy, Ann Dowd che riprende il ruolo di zia Lydia in The Handmaid’s Tale, Rowan Blanchard nel ruolo di Shunammite e Mattea Conforti nel ruolo di Becka.

Ecco la descrizione dei personaggi degli attori di The Testaments

Li interpreta zia Vidala, una severa disciplinatrice e l’erede apparente della sfera femminile di Gilead. Seimetz interpreta Paula, il cui recente matrimonio con un comandante di alto rango ha elevato il suo status sociale. Ma la sua vita perfetta è complicata dalla sua nuova figliastra. Alexander interpreta Garth, un giovane comandante, che si ritrova coinvolto nella vita personale delle ragazze che ha giurato di proteggere. Darnell-Martin interpreta zia Gabbana, una ferma sostenitrice dei valori di Gilead e braccio destro di zia Vidala. È un’educatrice severa e intransigente. Foote interpreta la zia Estee, la zia più giovane, la cui energia e gentilezza le hanno fatto guadagnare lo status di “zia cool” tra i suoi studenti. Ardies interpreta Hulda, una ragazza ingenua, piena di entusiasmo per la prospettiva di diventare donna. Le sue osservazioni schiette e il suo ottimismo le hanno fatto guadagnare amici leali. Mpumlwana interpreta Jehosheba, una compagna di classe competitiva proveniente da una famiglia rispettata, che è implacabile nella sua ricerca di un matrimonio di alto rango. Pandya interpreta Miriam, una ragazza sulla soglia della femminilità che lotta sotto la pressione della stagione dei matrimoni. Guloien interpreta Rosa, una Martha premurosa e devota, una figura materna per Agnes e una fonte d’amore tanto necessaria in una famiglia altrimenti fredda.

The Testaments è creato dallo showrunner Miller, che è produttore esecutivo insieme a Littlefield, Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears e Mike Barker, che dirigerà anche i primi tre episodi. Priscilla Poriand sarà co-produttrice esecutiva. La serie è prodotta da MGM Television.