Final Destination: Bloodlines, il ritorno del franchise nel primo trailer

Quattordici anni dopo l’uscita di Final Destination 5, il trailer della nuova aggiunta alla longeva saga horror, Final Destination: Bloodlines, è uscito giusto in tempo per il 25° anniversario della serie.

Zach Lipovsky e Adam Stein, che in precedenza avevano lavorato insieme in “Freaks” e “Kim Possible” del 2018, hanno diretto una sceneggiatura di Guy Busick (“Scream VI”) e Lori Evans (“Lucky Dog”). Questo sesto film segna l’ingresso di Lipovsky e Stein in “Final Destination”, continuando la tendenza della saga di portare nuovi registi.

Il trailer mostra un tatuatore che fa un doloroso piercing alla lingua a un cliente prima di farsi un tatuaggio. Mentre lavora, non si accorge di una serie di reazioni a catena che si scatenano e alla fine portano alla sua morte. Una catena dal soffitto cade, si attacca all’anello al naso dell’uomo, si avvolge attorno a un ventilatore e lo tira su per il naso mentre scoppia un incendio sotto di lui. Mentre si agita, il ventilatore a soffitto si schianta e lo getta nel fuoco.

Mentre i dettagli specifici della trama di Final Destination: Bloodlines sono tenuti segreti, il trailer promette altri presagi e morti sanguinosi. Il cast include Brec Bassinger (“Stargirl”), Teo Briones (“Chucky”), Kaitlyn Santa Juana (“The Flash”), Richard Harmon (“The 100”), Owen Patrick Joyner (“Julie and the Phantoms”), Anna Lore (“Gotham Knights”), Max Lloyd-Jones (“The Book of Boba Fett”), Rya Kihlstedt (“Obi-Wan Kenobi”) e Tinpo Lee (“The Manor”).

Final Destination: Bloodlines erede di un longevo franchise

Il franchise “Final Destination” è iniziato nel 2000 e le sue trame in genere seguono i giovani che hanno una strana premonizione di un evento mortale nelle loro vite, che si tratti di salire su un aereo o sulle montagne russe. Complessivamente, il franchise ha incassato finora quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

Mentre il quinto film si è concluso con un colpo di scena a sorpresa, ovvero si trattava di un prequel degli altri film, non è ancora chiaro se Final Destination: Bloodlines sia un sequel diretto dei film precedenti o un reboot completo.