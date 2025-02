M3gan 2.0: il teaser trailer e il primo poster

Il primo teaser trailer di M3gan 2.0 è arrivato e promette di non far stare tranquillo nessuno. Ecco le prime immagini e il primo poster del sequel horror:

cosa c’è da sapere su M3gan 2.0

Lei non è solo una bambola. È parte della famiglia. Dalle menti più geniali dell’horror – James Wan, creatore delle saghe Saw, Insidious e The Conjuring, e Blumhouse, i produttori di Halloween, The Black Phone e L’uomo invisibile – arriva un nuovo volto del terrore.

M3GAN è un prodigio dell’intelligenza artificiale: una bambola incredibilmente realistica, progettata per essere la migliore amica di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Creata dalla brillante roboticista Gemma (Allison Williams, Get Out), M3GAN è in grado di ascoltare, osservare e apprendere, diventando confidente, insegnante, compagna di giochi e custode del bambino a cui viene affidata.

Quando Gemma si ritrova improvvisamente a prendersi cura della nipote di otto anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), rimasta orfana, si sente impreparata al ruolo di genitore. Sotto forte pressione a lavoro, decide di affidare a Cady il suo prototipo di M3GAN, convinta che possa essere la risposta a entrambe le esigenze. Ma questa scelta porterà a conseguenze inimmaginabili.

Prodotto da Jason Blum e James Wan, M3GAN è diretto dal regista premiato Gerard Johnstone (Housebound), con una sceneggiatura di Akela Cooper (Malignant, The Nun 2), basata su un soggetto di Cooper e Wan.

Nel cast anche Ronny Chieng (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello, extended edition) e Stephane Garneau-Monten (Straight Forward).

Universal Pictures e Blumhouse presentano una produzione Atomic Monster in collaborazione con Divide/Conquer. I produttori esecutivi sono Allison Williams, Mark Katchur, Ryan Turek, Michael Clear, Judson Scott, Adam Hendricks e Greg Gilreath.