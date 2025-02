Buffy l’Ammazzavampiri: una serie sequel con Sarah Michelle Gellar potrebbe diventare realtà

Variety ha appreso da alcune fonti che una serie sequel dell’amata serie Buffy l’ammazzavampiri starebbe per essere ordinata da Hulu. Le fonti affermano che Sarah Michelle Gellar è attualmente in trattative finali per interpretare ancora una volta l’iconico personaggio del titolo nel progetto ancora senza titolo, anche se stando a quanto riportato il progetto sarebbe incentrato su una nuova Cacciatrice e la Gellar apparirebbe in un ruolo ricorrente piuttosto che alla guida della serie.

Nora Zuckerman e Lila Zuckerman sono impegnate a scrivere, dirigere e produrre, mentre Chloé Zhao si occuperà della regia e della produzione esecutiva con il suo marchio di produzione Book of Shadows. Gellar sarà anche produttore esecutivo insieme a Gail Berman. Fran Kuzui e Kaz Kuzui saranno invece i produttori esecutivi di Suite B, mentre Dolly Parton sarà la produttrice esecutiva di Sandollar. La 20th Television e la Searchlight Television produrranno a loro volta. Berman, Kuzui e Parton sono stati tutti produttori esecutivi della serie originale di Buffy l’ammazzavampiri.

Powered by

Come si può notare, nel team creativo dello show è assente Joss Whedon, che ha creato la serie originale e ne ha supervisionato le sette stagioni. Nel 2021, però, Whedon è stato accusato di aver creato un ambiente di lavoro tossico sia in Buffy l’ammazzavampiri che nella serie spinoff Angel da quasi una dozzina di persone associate allo show. Anche l’attrice di Buffy l’ammazzavampiri e Angel, Charisma Carpenter, si è espressa contro Whedon, mentre altri membri del cast come Amber Benson e Michelle Trachtenberg hanno appoggiato le sue accuse. L’assenza di Whedon, ad ogni modo, non influirà sulla realizzazione di questa serie sequel.

Il successo di Buffy l’ammazzavampiri

Buffy l’ammazzavampiri è nato come film con Kristy Swanson nel ruolo principale. Whedon ha scritto il film con Fran Kuzui alla regia uscito nel 1992 ma che ha ottenuto uno scarso successo. Cinque anni dopo, la versione della serie con la Gellar ha debuttato su The WB e lì è andato in onda per le prime cinque stagioni, prima di trasmettere le ultime due stagioni su UPN. Il cast comprendeva anche Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter, Anthony Stewart Head, David Boreanaz, Seth Green e James Marsters. Al momento non è noto chi tra loro potrebbe tornare nella nuova serie.

Buffy l’ammazzavampiri ha dimostrato di essere un grande successo di culto e di essere molto influente fin dal suo debutto. La serie è accreditata per aver contribuito a rendere popolari gli archi narrativi continui in televisione, costruendo allo stesso tempo uno show attorno a una forte protagonista femminile. È infatti spesso citata come una delle migliori serie televisive di tutti i tempi.

Whedon ha precedentemente scritto una serie di fumetti con la Dark Horse che hanno continuato la storia della serie, anche se nessun nuovo progetto è mai arrivato sullo schermo. Recentemente, nel 2018, è stato riportato che Monica Owusu-Breen stava lavorando a un reboot della serie con Whedon a bordo come produttore esecutivo. Alla fine, quella versione del progetto non è però mai andata avanti. Non resta ora che attendere l’ufficialità di questo ordine da parte di Hulu, cosa che i fan della serie si augurano già fortemente.