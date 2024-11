La Sirenetta diventa horror per Lionsgate!

Continuando la recente tendenza di riadattare i film Disney più amati tra cui Winnie-The-Pooh, Topolino, Pinocchio e Bambi per il genere horror, è in arrivo un nuovo adattamento del classico racconto di Hans Christian Anderson, La Sirenetta, da MSR Media International e Grindstone Entertainment di Lionsgate, e il primo trailer completo è ora online (tramite Bloody Disgusting).

Pubblicata per la prima volta nel 1837, la storia originale di Anderson era significativamente più oscura della versione animata Disney e del più recente remake live-action, ma trasformare Ariel (qui chiamata Aurora) in un mostro carnivoro potrebbe essere un twist davvero interessante. Questa versione della sirena è un membro di un’antica e avanzata società che viene risvegliata durante una spedizione archeologica.

La trama de La Sirenetta horror

Secondo la sinossi ufficiale, “La bellezza è sia ingannevole che pericolosa in questa svolta oscura e affascinante del classico racconto di Hans Christian Andersen. Dopo che l’archeologo Dr. Eric Prince e i suoi studenti scoprono un antico tempio pagano nelle profondità dei Caraibi, Eric si innamora di una donna misteriosa che assomiglia a una sirena che lui e il suo team hanno incontrato in mare. Mentre la loro relazione si intensifica, lei conduce Eric sempre più in profondità nel suo malvagio mondo sottomarino finché non deve scegliere tra il vero amore e la distruzione dell’intera umanità”.