Locked – In Trappola: trailer del thriller in arrivo al cinema dal 20 agosto con Eagle Pictures

Eagle Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Locked – In Trappola, il nuovo thriller psicologico ad alta tensione che arriverà nelle sale italiane il 20 agosto 2025. Il film si preannuncia come un’esperienza claustrofobica e intensa, in cui lo spettatore sarà trascinato in un vortice di sospetti, manipolazioni e verità nascoste.

Il protagonista è un uomo ordinario che si ritrova improvvisamente intrappolato in una situazione senza via d’uscita: bloccato all’interno di un ambiente chiuso, costretto a confrontarsi con sé stesso, con i propri fantasmi e con chi, all’esterno, sembra avere il controllo sul suo destino. Il trailer, serrato e dal ritmo incalzante, suggerisce un gioco psicologico inquietante, in cui nulla è come sembra e ogni scelta può essere fatale.

Locked – In Trappola si inserisce nella tradizione dei thriller minimalisti, dove lo spazio ristretto diventa teatro di tensione crescente e introspezione forzata. Il film punta tutto sull’atmosfera opprimente, sul lavoro degli attori e su una regia capace di costruire suspense attraverso sguardi, silenzi e piccoli dettagli.

L’identità del protagonista e i motivi che lo hanno condotto alla “prigionia” sono volutamente lasciati nell’ombra dal trailer, alimentando il mistero e la curiosità. Sarà lo spettatore, passo dopo passo, a ricostruire la verità insieme al protagonista.

Con Locked – In Trappola, Eagle Pictures porta nelle sale italiane un film che promette di tenere con il fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma. Appuntamento fissato: dal 20 agosto al cinema.