Love, trailer: scritto e diretto da Dag Johan Haugerud, dal 17 aprile al cinema

Wanted è lieta di svelare il trailer del film norvegese LOVE (titolo originale Kjærlighet, qui la nostra recensione), in arrivo nelle sale dal 17 aprile – dopo essere stato presentato in concorso ufficiale all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e in anteprima il prossimo 6 aprile alla presenza del regista al Bolzano Film Festival Bozen.

Scritto e diretto da Dag Johan Haugerud, LOVE è parte della trilogia SEX-LOVE-DREAMS che affronta diverse sfaccettature dei rapporti amorosi e sessuali del mondo contemporaneo, indagando forme di intimità oltre i limiti delle relazioni convenzionali. LOVE vede protagonisti Marianne (interpretata da Andrea Bræin Hovig, nota per le sue interpretazioni in An Affair, Hope e Beware of Children), un medico pragmatico, e Tor (interpretato da Tayo Cittadella Jacobsen (apparso in Fuck the Crops, Stevens Johnson e Beware of Children), un infermiere compassionevole. I due fanno amicizia sul lavoro e iniziano a confidarsi le rispettive storie di relazione affettiva e sessuale: entrambi rifuggono i rapporti troppo convenzionali, prediligendo una maggiore libertà e autenticità nelle relazioni che intraprendono. Una sera, su un traghetto che attraversa il fiordo di Oslo collegando la città e le isole di provincia, Tor le confessa che spesso trascorre lì le sue notti, in cerca di incontri occasionali con uomini di passaggio. Marianne, invece, si concede appuntamenti al buio e ha da poco intrecciato una relazione con un uomo divorziato, padre di famiglia e con l’ex moglie che vive nella casa accanto.

LOVE è un film romantico che esplora la sessualità, le relazioni e l’amore, incentrato sull’amicizia e il confronto tra due colleghi di lavoro. “Per molti versi – dichiara il regista Dag Johan Haugerud – questo film tratta della ricerca di relazioni sessuali ed emotive con gli altri senza necessariamente conformarsi alle norme e alle convenzioni sociali predominanti. La sessualità femminile, che sembra essere costantemente messa in discussione da uomini e donne in molte parti della società, è un punto centrale del film. Non siamo ancora arrivati a un punto in cui le donne possano fare scelte riguardanti la loro sessualità e la loro vita sentimentale senza doversi difendere o spiegare. Con LOVE – e con l’intera trilogia completata da SEX e DREAMS – il mio obiettivo primario è stato quello di trasmettere che sono possibili per tutti nuovi modi di pensare e di comportarsi”.

Applaudito nel concorso internazionale della Mostra del Cinema di Venezia 2025, LOVE fa parte di una trilogia del regista Dag Johan Haugerud insieme a SEX (presentato alla Berlinale 2024 e in arrivo in Italia a maggio) e DREAMS (dal 13 marzo nei cinema e premiato con l’Orso d’oro alla Berlinale 2025), tutti distribuiti in Italia da Wanted Cinema.

La trilogia e il suo regista sarà ospitata dal Bolzano Film Festival Bozen che proietterà, oltre a LOVE in anteprima italiana il 6 aprile, anche DREAMS, l’11 aprile e SEX, in anteprima nazionale il 12 aprile.

