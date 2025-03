DREAMS (Drømmer), il trailer del film dal 13 marzo al cinema con Wanted Cinema

Dopo aver vinto l’Orso d’oro all’ultimo Festival del cinema di Berlino, il film norvegese DREAMS (Drømmer) sarà disponibile nelle sale italiane doppiato e in versione originale sottotitolata dal 13 marzo distribuito da Wanted Cinema, che è lieta di presentarne il trailer italiano.

DREAMS (Drømmer), scritto e diretto da Dag Johan Haugerud, è il primo titolo ad uscire in Italia come parte della Trilogia delle relazioni composta dalle pellicole “Sex / Dreams / Love” che affrontano diverse sfaccettature dei rapporti amorosi e sessuali del mondo contemporaneo all’interno di un sistema sociale troppo spesso giudicante, dove essere liberamente se stessi risulta ancora difficile.

DREAMS (Drømmer) è un’indagine alle radici del femminile. La protagonista Johanne è una studentessa che si innamora, per la prima volta, della sua insegnante di liceo. Per preservare i suoi sentimenti, la giovane documenta le sue emozioni e le sue esperienze per iscritto affidandole al suo diario. Quando sua madre e sua nonna leggono ciò che ha scritto, inizialmente rimangono scioccate dal contenuto fattuale, ma presto riconoscono il potenziale letterario del testo. Mentre discutono se pubblicarlo o meno, Johanne cerca di colmare il divario tra la sua fantasia romantica e la realtà, e tutte e tre le donne si confrontano con le loro differenti visioni sull’amore, la sessualità e la scoperta di sé.

Gli altri due titoli della trilogia delle relazioni, Love (presentato in concorso ufficiale all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2024) e Sex (presentato alla Berlinale 2024), usciranno successivamente tra fine aprile e giugno 2025, sempre distribuiti da Wanted Cinema.

La trama di DREAMS (Drømmer)

Una studentessa, Johanne, è sempre più emotivamente legata ad una sua insegnate di scuola che le apre le porte della sua casa e ascolta con premure le sue domande i suoi pensieri. Affidati ad un diario personale gli scritti intimi di Johanne sul suo primo amore creano attriti all’interno della sua famiglia, spingendo sua madre e sua nonna a riconsiderare le proprie realtà e i propri sogni, innescando un vivace dibattito tra donne.