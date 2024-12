Mr. Morfina: trailer del film nel 2025 al cinema

Eagle Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Mr. Morfina con protagonisti Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh, Lou Beatty Jr., Van Hengst, Conrad Kemp e Jacob Batalon.

In Mr. Morfina Nate (Jack Quaid) è un uomo comune con un dono unico: non sente dolore. Quando la ragazza dei suoi sogni (Amber Midthunder) viene rapita, questa peculiarità diventa la sua arma più potente per salvarla. Nel 2025 solo al cinema.

Produttori esecutivi Paul Barbeau, Glen Basner, Josh Adler, Lars Jacobson, Alison Cohen Prodotto da Drew Simon, Tory Tunnell, Joby Harold, Sam Speiser, Matt Schwartz, Julian Rosenberg. Scritto da Lars Jacobson Diretto da Dan Berk & Robert Olsen.