Houdini: lo scrittore di John Wick per il thriller di spionaggio targato Disney

John Wick: Capitolo 4 è un film acclamato e dotato di un grande talento. Oltre a Chad Stahelski, mente del franchise di John Wick, alla regia, il film si avvale di una sceneggiatura scritta da Michael Finch e Shay Hatten. Mentre Hatten aveva lavorato anche al capitolo 3 – Parabellum, Finch è stato un nuovo arrivato nella serie con il quarto capitolo. Tuttavia, ha contribuito a portare il duo al successo, dato che John Wick: Capitolo 4 ha ricevuto recensioni positive e ha ottenuto buoni risultati al botteghino, guadagnando oltre 440 milioni di dollari.

Prima di John Wick: Chapter 4, Finch aveva scritto sceneggiature per altri film d’azione, anche se la sua carriera era stata piuttosto lenta. In passato ha scritto per American Assassin, Blood Brother, Interrogation e Countdown. Da allora, la carriera di Finch è decollata: si dice che sia lo sceneggiatore di oltre dieci progetti in uscita. Tra questi, la collaborazione con Stahelski per il reboot di Highlander con Henry Cavill. Ora è stato annunciato che Finch prenderà parte a un progetto unico della Disney.

Lo scrittore di John Wick sta lavorando a un thriller spionistico Disney su un mago megafamoso

Finch è uno degli sceneggiatori del prossimo film Disney su Harry Houdini. Nato il 24 marzo 1874 a Budapest, in Ungheria, Houdini era conosciuto come uno dei più famosi maghi artisti della fuga di tutti i tempi. Alla fine si trasferì negli Stati Uniti, dove entrò a far parte della scena del vaudeville. Il mago eseguì alcuni dei più famosi numeri di fuga di tutti i tempi, tra cui la cella di tortura ad acqua e la camicia di forza.

Secondo Deadline, la Disney sta sviluppando un film intitolato Becoming Houdini. Più che un dramma vero e proprio, questo biopic sarà un thriller di spionaggio basato sulla vita di Houdini. Tra i produttori del film figurano Danny Strong e Scott Sanders. Il film sarà co-scritto da Finch e dallo scrittore de I tre moschettieri Alex Litvak. Non sono ancora state annunciate informazioni sul casting, ma la trama del film si concentrerà sulla presunta attività sotto copertura di Houdini con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.