Christopher Nolan reagisce al successo di Interstellar al botteghino 10 anni dopo: “Il pubblico capisce davvero”

Christopher Nolan ha reagito al successo di Interstellar al botteghino 10 anni dopo, esprimendo la sua gratitudine per la sua continua popolarità. Il film di fantascienza di Nolan è stato riproposto in sordina nelle sale per celebrare il suo decimo anniversario, ma ha riscosso un grande successo grazie al passaparola sulla sua presenza nelle sale. Le recensioni di Interstellar sono generalmente positive, e la sua forza di resistenza ha fatto sì che la sua riedizione guadagnasse 4,5 milioni di dollari in 166 schermi, comprese tutte e 10 le proiezioni IMAX 70mm che hanno registrato il tutto esaurito in tutto il paese. È il più grande successo per questo particolare formato in tutto il 2024.

Parlando con l’Associated Press, Nolan ha espresso la sua gratitudine per il fatto che Interstellar sia riuscito a diventare nuovamente un successo al botteghino, 10 anni dopo la sua uscita. Il regista ha ringraziato per il successo e si è detto entusiasta del fatto che nuovi spettatori abbiano potuto vedere il film sul grande schermo per la prima volta. Ha anche analizzato come l’esperienza in sala per i film destinati a essere visti sul grande schermo sia importante per il successo delle grandi uscite, vecchie e nuove. Ecco cosa ha detto Nolan qui di seguito:

Powered by

Sono stato così gratificato dalla risposta. È davvero emozionante quando le persone rispondono al tuo lavoro in qualsiasi momento. Ma a distanza di 10 anni, avere un nuovo pubblico che lo vive nel modo in cui l’avevamo concepito originariamente sui grandi schermi IMAX e in particolare su quelle pellicole IMAX? È davvero gratificante vedere che continua ad avere una vita. […]

Questo dimostra ancora una volta che il pubblico capisce davvero la differenza tra un’esperienza di sala comune e su grande schermo, che desidera anche per i film che ha avuto l’opportunità di vedere a casa. L’esperienza teatrale che tutti conosciamo e amiamo è così potente ed emozionante. Ne è una chiara dimostrazione, soprattutto in mezzo a tutti i grandi successi di questo momento, “Wicked”, “Il Gladiatore II”, “Moana 2”.

Il pubblico viene a frotte per vivere quell’esperienza che tutti noi amiamo così tanto.

Cosa dice la dichiarazione di Christopher Nolan sulla riedizione limitata di Interstellar

La dichiarazione di Nolan sottolinea come i grandi film con una forte capacità di resistenza meritino di essere visti sul grande schermo, compresi i film più vecchi che sono stati realizzati pensando all’esperienza in sala. Il suo film di fantascienza del 2014 è uno di questi film, con eventi enormi che accadono nello spazio e con una storia sentita che rimane a lungo dopo i titoli di coda. Nel cast di Interstellar ci sono anche molti attori familiari che hanno dato vita a interpretazioni di rilievo, come Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, John Lithgow, Michael Caine e Casey Affleck, solo per citarne alcuni.

Questi elementi accattivanti del film sottolineano il motivo per cui la sua riedizione è stata un successo, ma le parole di Nolan si estendono oltre il suo film per analizzare il cinema a livello generale. L’esperienza teatrale che descrive è quella catturata da molti film che escono ogni anno, e i suoi esempi sono le uscite di maggior successo dell’ultimo periodo del 2024. Dato il successo al botteghino di Wicked, Il Gladiatore II e Moana 2 dopo le loro uscite, la sua analisi è corretta: la presenza sul grande schermo di un film è importante. Questo spiega anche perché la riedizione di Interstellar ha avuto successo e perché è ancora oggi così memorabile.