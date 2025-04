Predator: Badlands, il trailer con Elle Fanning

La 20th Century Studios ha pubblicato il trailer di Predator: Badlands, il sesto capitolo dell’amata saga di fantascienza d’azione. Diretto da Dan Trachtenberg, il film vede Elle Fanning nei panni di due sorelle gemelle.

Trachtenberg ha precedentemente diretto “Prey“, l’ultimo capitolo della serie di film “Predator”. “Prey” è stato distribuito in esclusiva su Hulu e ha ottenuto quattro nomination agli Emmy del 2024. Si è aggiudicato la vittoria per l’eccezionale montaggio sonoro. Trachtenberg ha inoltre diretto film come “10 Cloverfield Lane” e serie TV come “The Lost Symbol”, “The Boys”, “Black Mirror” e “BlackBoxTV”.

Fanning ha recentemente interpretato la monarca russa Caterina la Grande in tre stagioni di “The Great” di Hulu e ha recitato al fianco di Timothée Chalamet nel ruolo di Sylvie Russo nel film biografico su Bob Dylan di James Mangold A Complete Unknown. Tra i suoi precedenti lavori figurano “Super 8”, “Maleficent”, “Trumbo”, “Boxtrolls – Le scatole magiche”, “The Neon Demon” e “B’Twixt Now and Sunrise”.

Il franchise di Predator si è incrociato più volte con l’altro franchise di creature di punta della 20th Century, Alien, che ha appena avuto un revival di successo con Alien: Romulus di quest’anno. Quando gli è stato chiesto se i due franchise incroceranno di nuovo gli artigli, Asbell non si è sbilanciato:

“Non sarebbe nel modo in cui pensate. Questo è il punto. Non si chiamerà Alien vs. Predator o qualcosa di simile ai film originali. Se lo faremo, saranno creati organicamente da questi due franchise che abbiamo portato avanti con personaggi di cui ci siamo innamorati e questi personaggi si combineranno… forse”.

Badlands uscirà nelle sale il 7 novembre 2025.