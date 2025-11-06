Nguyen Kitchen: il trailer e il poster ufficiali del film in sala dal 4 dicembre con Kitchenfilm

KITCHENFILM ha diffuso il trailer e il poster ufficiale di Nguyen Kitchen, un film di Stéphane Ly-Cuong con Clotilde Chevalier, Anh Tran Nghia, Gael Kamilindi, Thomas Jolly, Leanna Chea, Vincitore del Premio Foglia d’Oro Speciale a France Odeon – Festival del Cinema Francese 2025. Il film arriverà nelle sale italiane dal 4 dicembre con KITCHENFILM.
La trama di Nguyen Kitchen
Yvonne Nguyen, un’attrice franco-vietnamita, sogna una carriera di successo nei musical, con grande disappunto della madre che preferirebbe per lei un percorso più serio. Costretta a tornare a casa della madre, le due donne si accorgono di essere diventate ormai due sconosciute. Ma nell’intimità della cucina del ristorante vietnamita di famiglia, iniziano a ritrovare un legame. Nel frattempo, Yvonne continua a inseguire i suoi sogni e finalmente ottiene l’occasione di fare un’audizione per un grande spettacolo.
