HomeTrailerNguyen Kitchen: il trailer e il poster ufficiali del film in sala...
Trailer

Nguyen Kitchen: il trailer e il poster ufficiali del film in sala dal 4 dicembre con Kitchenfilm

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

KITCHENFILM ha diffuso il trailer e il poster ufficiale di Nguyen Kitchen, un film di Stéphane Ly-Cuong con Clotilde Chevalier, Anh Tran Nghia, Gael Kamilindi, Thomas Jolly, Leanna Chea, Vincitore del Premio Foglia d’Oro Speciale a France Odeon – Festival del Cinema Francese 2025. Il film arriverà nelle sale italiane dal 4 dicembre con KITCHENFILM.

La trama di Nguyen Kitchen

Yvonne Nguyen, un’attrice franco-vietnamita, sogna una carriera di successo nei musical, con grande disappunto della madre che preferirebbe per lei un percorso più serio. Costretta a tornare a casa della madre, le due donne si accorgono di essere diventate ormai due sconosciute. Ma nell’intimità della cucina del ristorante vietnamita di famiglia, iniziano a ritrovare un legame. Nel frattempo, Yvonne continua a inseguire i suoi sogni e finalmente ottiene l’occasione di fare un’audizione per un grande spettacolo.

Nguyen Kitchen di Stéphane Ly-Cuong arriverà nelle sale italiane distribuito da Kitchenfilm dal 4 dicembre 2025.

Articolo precedente
Vita privata: il trailer del nuovo film con Jodie Foster
Articolo successivo
Apple TV annuncia La Décision, il nuovo thriller politico con Diane Kruger
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved