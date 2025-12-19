Sentimental Value: il trailer del nuovo film di Joachim Trier

HomeTrailerSentimental Value: il trailer del nuovo film di Joachim Trier
Arriva dal 22 gennaio al cinema Sentimental Value, il nuovo film di Joachim Trier, entrato ufficialmente nella shortlist degli Oscar come Miglior Film Internazionale. Sentimental Value, selezionato dalla Norvegia come candidato ufficiale agli Oscar, entra nelle shortlist dell’Academy Award per il Miglior Casting, la Miglior Fotografia e per il Miglior Film Internazionale, avvicinandosi alla fase finale delle nomination. Un risultato importante che conferma il percorso straordinario del film e l’attenzione che sta ricevendo a livello mondiale.

La selezione tra i 15 titoli internazionali candidati a concorrere per la statuetta più ambita del cinema arriva dopo un cammino ricco di riconoscimenti, iniziato con il Gran Prix a Cannes e continuato con le numerose candidature ai Golden Globe e agli European Film Awards.

Joachim Trier torna a dirigere Renate Reinsve, vincitrice a Cannes per la sua interpretazione ne La Persona Peggiore del Mondo, proseguendo così un rapporto creativo già premiato dalla critica internazionale. Accanto a lei Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, compongono un cast di grande talento che contribuisce a rendere Sentimental Value uno dei film più attesi della stagione.

La trama di Sentimental Value

Candidato a 8 Golden Globes e vincitore del Gran Prix a Cannes – accolto da una delle standing ovation più lunghe nella storia del festival – Sentimental Value segna il ritorno del talentuoso regista de La Persona Peggiore del Mondo, Joachim Trier. Un’opera attesissima, già tra le principali favorite nella corsa agli Oscar.

Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) sono due sorelle profondamente unite. L’improvviso rientro nella loro vita del padre Gustav (Stellan Skarsgård) – regista carismatico e affascinante ma genitore cronicamente inaffidabile – riapre ferite mai del tutto rimarginate. Conoscendo il talento di attrice di Nora, Gustav vorrebbe che sua figlia interpretasse il ruolo principale nel film che dovrebbe rilanciare la sua carriera; lei rifiuta e quella parte finisce a una giovane star di Hollywood, Rachel Kemp (Elle Fanning). Il suo arrivo getta scompiglio nelle delicate dinamiche della famiglia: per le due sorelle sarà il momento di confrontarsi con il padre e con il loro passato.

Con un cast straordinario – Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas – il nuovo film di Joachim Trier lo conferma uno dei più grandi narratori contemporanei del cinema europeo.

