Vita privata: il trailer del nuovo film con Jodie Foster

Europictures è lieta di annunciare l’uscita italiana di Vita privata (qui la nostra recensione), il nuovo film della regista francese Rebecca Zlotowski, dopo il debutto mondiale al Festival di Cannes e la partecipazione come alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Gran Public. Il film, che segna il ritorno di Jodie Foster al cinema francese a vent’anni da Una lunga domenica di passioni, sarà distribuito nelle sale italiane da Europictures dall’11 dicembre.

Quando la celebre psichiatra Lilian Steiner (Jodie Foster) scopre la morte improvvisa di una sua paziente, la tranquillità borghese della sua vita viene scossa dalle fondamenta. Convinta che non si tratti di suicidio, Lilian si lascia trascinare – anche grazie all’inatteso ritorno dell’ex marito (Daniel Auteuil)– in un’indagine che diventa presto una discesa nel proprio inconscio. Tra tensione psicologica e ironia malinconica, Vita privata si muove con eleganza tra thriller psicologico e commedia sentimentale, indagando i confini fragili tra responsabilità, desiderio e senso di colpa.

Per Rebecca Zlotowski, una delle voci più raffinate del nuovo cinema francese (Planetarium, I figli degli altri), Vita privata, girato a Parigi e tra le coste normanne, è “una riflessione sul limite tra la vita intima e quella pubblica, tra ciò che mostriamo e ciò che nascondiamo, dove la psicanalisi diventa una forma di indagine interiore e anche di messa in scena”. Accanto a Jodie Foster, che definisce il suo ruolo nel film come “uno dei più ricchi e intellettualmente stimolanti della mia carriera”, un cast straordinario del calibro di: Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste, Luàna Bajrami e Noam Morgensztern.

Vita privata sarà nelle sale italiane grazie ad Europictures dall’11 dicembre.

