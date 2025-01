Noi e Loro: trailer del film con Vincent Lindon

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection sono lieti di diffondere il trailer italiano di Noi e Loro (titolo originale: Jouer avec le feu, The Quiet Son titolo internazionale), il nuovo film delle acclamate registe Muriel e Delphine Coulin, nelle sale italiane dal 27 febbraio e presentato in anteprima mondiale alla 81. Mostra del Cinema di Venezia, e premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al protagonista Vincent Lindon. Tra l’8 e l’11 febbraio gli attori protagonisti faranno un tour delle sale italiane che toccherà le città di Firenze, Milano e Bologna.

Dramma familiare di grande impatto emotivo e di stringente attualità, NOI E LORO vede il veterano Lindon affiancato da due giovani promesse della nuova generazione del cinema francese, Benjamin Voisin (Estate ’85, Illusioni Perdute) e Stefan Crepon (Peter von Kant, Lupin). Lindon interpreta Pierre, un padre vedovo che alleva da solo i suoi due figli (Voisin e Crepon). Mentre il più giovane avanza serenamente nella vita e si prepara a trasferirsi a Parigi per frequentare l’università, il maggiore si avvicina a movimenti estremisti, violenti e razzisti. Pierre assiste impotente alla pericolosa piega che sta prendendo la vita del figlio, tentando con grande difficoltà di gestire il rapporto con lui e a creare un vero dialogo e confronto all’interno della famiglia.

Sempre a Venezia, oltre alla Coppa Volpi, Noi e Loro si è aggiudicato uno dei premi collaterali più importanti, il Leoncino d’oro, premio istituito da Agiscuola, la cui giuria è composta da giovani da tutta Italia.

Lunedì 10 febbraio Università IULM Milano attribuirà il “MASTER HONORIS CAUSA IN ARTI DEL RACCONTO” a Vincent Lindon, che sarà in Italia per la promozione e l’uscita del film. Noi e Loro di Muriel e Delphine Coulin è ispirato al pluripremiato romanzo “Quello che serve di notte” di Laurent Petitmangin, edito in Italia da Mondadori.

La trama di Noi e Loro

Pierre, padre single e strenuo lavoratore, cresce da solo i suoi due figli. Ma mentre Louis, il più giovane, avanza facilmente nella vita, Fus, il maggiore, cerca a fatica il suo posto in un mondo che sembra volerlo rifiutare e si avvicina a movimenti violenti e razzisti, agli antipodi dei valori paterni, con conseguenze dirompenti.

Le acclamate registe Delphine e Muriel Coulin dirigono con affetto e precisione un dramma familiare intenso, attuale e coinvolgente, un film d’attori e di emozioni capace di parlare a più generazioni con un monumentale Vincent Lindon (Coppa Volpi a Venezia 81) e il talento fresco e versatile di Stefan Crepon (Peter von Kant) e Benjamin Voisin (Illusioni perdute).