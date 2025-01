La Ruota del Tempo: svelate le immagini della terza stagione della serie fantasy

Prime Video ha svelato le prime dieci immagini della terza stagione de La Ruota del Tempo, che debutterà in tutto il mondo a partire dal 13 marzo 2025. La Ruota del Tempo è una co-produzione Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios ed è basata sull’omonima serie bestseller di libri fantasy di Robert Jordan. In La Ruota del Tempo, un umile ragazzo di campagna, Rand al’Thor, scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo… o a distruggerlo. La Ruota del Tempo continua a girare e l’Ultima Battaglia si avvicina.

Cosa succederà in La Ruota del Tempo – stagione 3?

Dopo aver sconfitto Ishamael alla fine della seconda stagione, Rand al’Thor ritrova i suoi amici a Falme e viene proclamato Drago Rinato. Ma nella terza stagione, le minacce contro la Luce si moltiplicano: la Torre Bianca è lacerata da conflitti interni, i seguaci dell’Aja Nera sono a piede libero, vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono all’inseguimento del Drago… inclusa Lanfear, la cui relazione con Rand comporterà per entrambi il dover fare una scelta cruciale tra Luce e Oscurità. Mentre i legami con il passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto comincia a rafforzarsi, Rand diventa sempre più irriconoscibile, anche per Moiraine ed Egwene, le sue più strette alleate. Queste donne potenti, che all’inizio della serie erano maestra e allieva, devono ora lavorare insieme per impedire che il Drago passi all’Oscurità… a qualunque costo.

La serie La Ruota del Tempo su Prime Video si è confermata un monumentale successo per il servizio streaming. Basata sull’amata serie di libri fantasy di Robert Jordan, lo show racconta una storia di magia, destino e avventura che ha catturato l’immaginazione dei fan di tutto il mondo. Al momento dell’uscita, nel 2021, la prima stagione era stata il più grande debutto di una serie Original nella storia di Prime Video, con risultati straordinari sia nel numero di abbonati raggiunti che di nuovi iscritti. Continua a rimanere tra i primi tre migliori debutti di sempre di una serie su Prime Video, dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Fallout. Complessivamente, ha raggiunto oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo. Inoltre, sia la prima che la seconda stagione sono Certified Fresh su Rotten Tomatoes, a ulteriore conferma del successo di critica della serie. La Ruota del Tempo è la pietra miliare delle produzioni fantasy di successo e di alta qualità di Amazon MGM Studios e, insieme, queste serie sottolineano il primato degli Studios nell’offrire una narrazione di alto livello a un pubblico globale.

Nel cast de La Ruota del Tempo figurano Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl – L’amore bugiardo) nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) in quello di al’Lan Mandragoran, Josha Stradowski (Gran Turismo) nei panni di Rand al’Thor, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) come Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) nel ruolo di Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) come Perrin Aybara, Dónal Finn (SAS: Rogue Heroes) nella parte di Mat Cauthon, Ceara Coveney (Il giovane Wallander) in quella di Elayne Trakand, Kate Fleetwood (Harlots) come Leandrin Guirale, Natasha O’Keeffe (Peaky Blinders) nel ruolo di Lanfear, Ayoola Smart (Killing Eve) come Aviendha, Kae Alexander (Il Trono di Spade) come Min Farshaw, Sophie Okenedo (Hotel Rwanda, Slow Horses) come Siuan Sanche e Shohreh Aghdashloo (Casa Saddam, The Penguin) nel ruolo di Elaida do Avriny a’Roihan.

La Ruota del Tempo è stata adattata a serie tv dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). Rick Selvage e Larry Mondragon di iwot productions (Winter Dragon), Ted Field di Radar Pictures (Jumanji: The Next Level, Winter Dragon), Mike Weber (Jumanji: The Next Level, Beirut), Marigo Kehoe (Outlander, The Crown), Ciaran Donnelly (Kin), Justine Juel Gillmer (Harry Haft: Storia di un sopravvissuto, Halo), Dave Hill (Il Trono di Spade) e Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl – L’amore bugiardo) sono executive producer della serie. La Ruota del Tempo è una co-produzione Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Tutti gli episodi delle prime due Stagioni de La Ruota del Tempo sono disponibili su Prime Video.